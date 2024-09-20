ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤¬31ºÐ¤Ë¡¡Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Þ¤Ö¤·¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¡È¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¶á±ÆÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¡×
¡¡¸µNMB48¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Þ¤Ö¤·¤¤ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖHappy Birthday to me¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡É»Ñ¤ä¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ë¤¡¼ ¤ª¤¿¤ª¤á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¸«¤ì¤Æ»ä¤â¹¬¤»¡×¡Ö°ìÀ¸¤À¤¤¤¹¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡Ö¥µ¥¦¥ÊºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Þ¤Ö¤·¤¤ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖHappy Birthday to me¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡É»Ñ¤ä¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ë¤¡¼ ¤ª¤¿¤ª¤á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¸«¤ì¤Æ»ä¤â¹¬¤»¡×¡Ö°ìÀ¸¤À¤¤¤¹¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡Ö¥µ¥¦¥ÊºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£