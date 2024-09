ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

そんな「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」の2024年秋冬版のカタログが発行されました。

温かく過ごせるグッズが盛りだくさんの一冊。

いまならインターネット通販を利用すると、無料でカタログをオーダーすることができます☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ「カタログ無料プレゼントキャンペーン」

価格:無料(0円)

「カタログ無料プレゼントキャンペーン」ページはこちら

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

家族みんなで見やすいカタログも発行されています。

「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」の2024年秋冬号では、カシミヤのようにしっとりなめらかな肌触りが人気の”メルトロ”を特集!

温かい冬を快適に過ごせそうなディズニーグッズが満載です。

また、大人の女性の気持ちにフィット!”さりなくディズニーデザイン”を叶えるファッションアイテムを提案する”さりげなミッキー”のコーナーや、くまのプーさん、チップ&デールをはじめ、ベイマックス、ライオンキング、ルシファーなどのキャラクターグッズをたっぷり紹介!

そんな「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」のカタログを、いまなら無料でプレゼント。

ベルメゾンのネット通販サイト「ベルメゾンネット」でお買い物をする際にカートに入れること、商品と一緒に「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」のカタログが届きます。

紙のカタログなら家族みんなで見たり、メモを書き込んだり、印をつけたりとお買い物がもっと楽しい時間に!

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ「カタログ無料プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

「カタログ無料プレゼントキャンペーン」ページはこちら

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カタログ無料プレゼント!ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ 2024秋冬版 appeared first on Dtimes.