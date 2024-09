MITSU FOUNDATIONは、今回、MITSU FOUNDATIONのテーマソング『Brighter Days Ahead』を、世界185ヵ国、55以上のプラットフォームで配信中です。

MITSU FOUNDATION『Brighter Days Ahead』配信

MITSU FOUNDATIONは、今回、MITSU FOUNDATIONのテーマソング『Brighter Days Ahead』を、世界185ヵ国、55以上のプラットフォームで配信中。

■楽曲の詳細

『Brighter Days Ahead』は、感情の深みと希望を融合させた心温まる楽曲です。

女性ボーカルが優しく歌い上げ、繊細なピアノとアコースティックギターの音色が響く中、壮大なオーケストラのアレンジが加わり、シネマティックな雰囲気を持つ楽曲に仕上がっています。

テーマは、困難な状況の中でも未来に希望を持ち続けること。

歌詞には「暗闇の中でも、夜明けは必ず来る」というメッセージが込められています。

■楽曲配信による社会貢献

『Brighter Days Ahead』の売上の一部は、MITSU FOUNDATIONを通じて、赤十字、国境なき医師団、ユニセフ、セーブザチルドレンなどの国際的な慈善団体へ寄付され、戦争や災害、貧困に苦しむ子どもたちを支援するための資金として活用されます。

MITSU FOUNDATIONは、音楽とチャリティーグッズ販売を通じて、社会的課題に対する関心を高め、支援の輪を広げていきます。

■楽曲配信情報

配信開始日 : 2024年9月12日より順次配信

配信プラットフォーム: Apple Music、Spotify、Amazon Music、

YouTube Music、他 55以上のプラットフォーム

配信地域 : 世界185ヵ国

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シネマティックな雰囲気を持つ楽曲!MITSU FOUNDATION『Brighter Days Ahead』配信 appeared first on Dtimes.