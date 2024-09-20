Stray Kids¥ê¥Î¡õ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Èþ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¥È¥é¥ó¥×¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎLee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤ÈFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¥È¥é¥ó¥×¤ÇÍ·¤Ö¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOMMY HILFIGER¡Ê¥È¥ßー¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡Ë¡×¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Î¿ô»ú¤Ë¤âÃíÌÜ¡ªÁ¥¤ÎÃæ¤ÇÇú¥¤¥±¤ÊStray Kids¥ê¥Î¡õ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
¢£Á¥¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò¼ê¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦Stray Kids¥ê¥Î¡õ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹
Stray Kids¤Ï¥È¥ßー¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Î¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎPier 17¤Î¥Õ¥§¥êーÁ¥¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ï¤³¤ÎÁ¥¾å¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥ê¥Î¤È¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¼ê¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥«ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤Ï¡Ö8¡×¡£Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØATE¡Ù ¤Ë¤«¤±¤¿¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥Î¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËÏÓ¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÈÎ®¤·ÌÜ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥»¥¯¥·ー¡£¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Î¥Ú¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ÇÊÒÌÜ¤ò±£¤·¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤ê¡¢¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Î¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡£¤ª¸ß¤¤¤Î½Ð¤¹¥«ー¥É¤òÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃµ¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö8¡×¤Î¥«ー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇú¥¤¥±¤Ê2¿Í¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¾Â¤¹¤®¡×¡Ö¿¿·õ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¡×¡ÖåºÎï¤Ê´é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Æ°ìÀ¸¸«¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£