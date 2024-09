サーティワンにて、オリジナルデザインを使用した「スヌーピーAutumnハンドタオル」プレゼントキャンペーンを実施。

バラエティボックス 6コ・8コ・12コのいずれかを購入された方に「スヌーピー」たちのかわいいハンドタオル1枚がプレゼントされます☆

サーティワン「スヌーピーAutumnハンドタオル」プレゼント

プレゼント期間:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)※数量限定

対象メニュー:バラエティボックス 6コ・8コ・12コ

ハンドタオル種類:2デザイン(ピーナッツフレンズ、スヌーピー)

ハンドタオルサイズ:ヨコ 20cm×タテ20cm

実施店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンの好きなアイスクリームを選んで持ち帰りできるバラエティボックス(6コ・8コ・12コ)を1点購入につき、「スヌーピーAutumnハンドタオル」を1枚プレゼント!

スポーツ、音楽、たくさんの秋の食材とアイスクリームに囲まれた「スヌーピー」たちのかわいいデザインです。

デザインは2種類がラインナップされており、いずれか好きなほうを選べます☆

スヌーピーAutumnハンドタオルA「ピーナッツフレンズ」

「スヌーピー」と仲間たちがスポーツの秋や音楽の秋などを楽しんでいる「ピーナッツフレンズ」デザイン。

「チャーリー・ブラウン」が食べているアイスクリームがおいしそうです☆

スヌーピーAutumnハンドタオルB「スヌーピー」

「スヌーピー」がたくさんの秋の食材やアイスに囲まれた「スヌーピー」デザイン。

落ち着いた秋色に仕上げられた、お出かけのお供にぴったりなグッズです。

対象メニュー「バラエティボックス 6コ入り」

価格:スモール6コ 1,760円(税込)/レギュラー6コ 2,310円(税込)

5.5コ分の値段で、0.5コ分おトクな「バラエティボックス 6コ入り」

好きなアイスクリームを選んで詰め合わせられるバラエティボックスです☆

対象メニュー「バラエティボックス 8コ入り」

価格:スモール8コ 2,240円(税込)/レギュラー8コ 2,940円(税込)

7コ分の値段で、1コ分おトクな「バラエティボックス 8コ入り」

家族や友人と、それぞれ好きなフレーバーを選んでいっしょに楽しむことができます。

対象メニュー「バラエティボックス 12コ入り」

価格:スモール12コ 3,200円(税込)/レギュラー12コ 4,200円(税込)

10コ分の値段で、2コ分もおトクな「バラエティボックス 12コ入り」

パーティや親戚の集まりなど、大人数のときにぴったりです☆

おいしいアイスクリームを食べて、「スヌーピー」たちの秋柄がかわいいハンドタオルをもらえるチャンス!

サーティワンの「スヌーピーAutumnハンドタオル」プレゼントは、2024年9月20日(金)から9月29日(日)までの期間・数量限定で実施されます。

甘みと苦みのバランスが絶妙な濃厚ドリンク!サーティワン「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」 甘みと苦みのバランスが絶妙な濃厚ドリンク!サーティワン「GRAND SHAKE 生キャラメルマキアートシェイク」 続きを見る

限定フレーバー”ショコラ ヘーゼルナッツ”!サーティワン ゴディバコラボ「31 Chocolaterie」 限定フレーバー”ショコラ ヘーゼルナッツ”!サーティワン ゴディバコラボ「31 Chocolaterie」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秋柄がかわいい!サーティワン「スヌーピーAutumnハンドタオル」プレゼント appeared first on Dtimes.