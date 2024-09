厳しすぎる猛暑が落ち着き、ようやく普通の夏めいてきた今日この頃。茨城県にある国営ひたち海浜公園では9月14日、15日、21日〜23日の計5日間の日程で「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」が開催されている。フェスを楽しむには心地いい季節、さっそく現地にうかがってみると……当然、音楽ファンたちで大盛りあがり! しばし爆音に溺れ、ちょっと休憩がてら喫煙所に立ち寄ってみると……えっ、何この素敵なサービス! これ、みんな知ってるのかな? 知らなきゃ損じゃない?

ということで、今回は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」でJTが展開している限定サービスの詳細をご紹介!○■カッコよすぎ!「オリジナルフロントパネル」が無料だと……!?メインステージを背にして右手側に設置された特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」。いわゆる「喫煙所」のイメージとは異なり、清潔感のある洗練された空間になっているのが見て取れる。さっそく中に踏み入れてみると……加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エックス・アドバンスド」が販売されており、最近発売されたばかりの限定色「ローズシマー」もラインナップ。通常1,980円で販売されているところ、ここでは特別に980円で販売されているではないか。すごくお得……。しかもPloom公式インスタグラムをフォローすることでさらに200円オフになるらしい。ってことは……えっ、780円でデバイス本体が買えるの!?んっ、なんだこれ。聞いてみるとこちら、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のロゴを使用したフロントパネル、なんと自前のパネルと無料で交換してくれるのだという。驚きのあまり、「えっ、無料?」「本当に無料なんですか?」と何度も聞き返したので間違いない。本当に無料らしい。しかもめちゃくちゃスタイリッシュでカッコよくない? 一見、派手な総柄に見えてマットな質感だからどことなくシックな雰囲気だし、ひと夏の思い出としてもすごく価値があるのではないだろうか。実物はこんな感じ。先ほど見たマットなデザイン以外に、いくつかパターンがあるようなのでぜひ現地で確認してみてほしい。ちなみに、「Ploom LOUNGE」では、無料で「プルーム・エックス・アドバンスド」を好きなフレーバーとともに試すこともできる。「たばこを忘れた」という人も、普段は他社のデバイスを使っている人もいい機会なので味わってみてはいかがだろうか。さらに「Ploom LOUNGE」内では……有名な音楽アーティストの作品に携わった実績を持つイラストレーターたちによるライブペインティングも! この日は漫画家/MV監督としても活躍するますだみくさんがパフォーマンスを生で披露していた。別日では、sakiyamaさん、watabokuさんも参加するという。フェスの爆音に耳を傾けながら、たばこを片手に彼らの生パフォーマンスを見る。そんな贅沢なひとときを過ごせるのも「Ploom LOUNGE」の特徴にして魅力である。しかも作品をよく見ると……その手には「プルーム・エックス・アドバンスド」が! どの作品も「プルーム」×「音楽フェス」をテーマにしているそうなので、各アーティストがそれをどう表現するのか、その仕上がりにも注目だ。