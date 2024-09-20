¿¿µÕ¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤ÎEV¡×¤È¡Ö¥½¥Ë¡¼¤ÎEV¡×Èæ¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ÎòÁ³¤Î°ã¤¤
9·î17Æü¡¢²ÈÅÅÂç¼ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤Î¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡ËÀºÌ©¹©¶È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤¹¤ëEV¤Î»îºî¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ø¤Î»²Æþ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤È¹çÊÛ´ë¶È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥½¥Ë¡¼¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¡ß¹ã³¤¡×¤È¡Ö¥Û¥ó¥À¡ß¥½¥Ë¡¼¡×Î¾¼Ô¤ÎEV¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊÉ´Ç¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¡¡ÎëÌÚµ®Çî¡Ë
¥·¥ã¡¼¥×¤ÎEV¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎEV
Èæ¤Ù¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿ÎòÁ³¤Î°ã¤¤
¡¡²ÈÅÅÂç¼ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤¬9·î17Æü¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤¹¤ëEV¤Î»îºî¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤ÇÌ¾¾Î¤Ï¡ÖLDK+¡Ê¥¨¥ë¥Ç¥£¡¼¥±¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î³ÈÄ¥¶õ´Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÂç¼ê¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¤¬È¯Çä¤¹¤ëEV¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ã³¤¤ÏEV»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏMIH¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢EV¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ã³¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿EV¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ö¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Î³«È¯¤¬¥·¥ã¡¼¥×¡¢¼ÖÂæ¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤ÈÀ½Â¤¤ò¹ã³¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î»²Æþ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤È¹çÊÛ´ë¶È¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥½¥Ë¡¼¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¹âµé¼Ö¥¢¥Õ¥£¡¼¥é¤Î¼õÃí¤ò»Ï¤á¤ë·×²è¤Ç¡¢¼Ö¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎEV¤È¶¦ÄÌ²½¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤â¥Û¥ó¥À¤¬Äó¶¡¤·¡¢¼ÖÆâ¤ò¡Ö´¶Æ°¶õ´Ö¡×¤Ë¤¹¤ëÌò³ä¤ò¥½¥Ë¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤ÎÆ°¤¤òÄ¯¤á¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿Ø±Ä¤Ç³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¿¿µÕ¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¤½¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë