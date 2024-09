82MAJOR、2ndミニアルバム「X-82」スケジュールを公開！

82MAJORが、カムバック秒読み段階に入った。彼らは19日午後6時、公式SNSを通じて2ndミニアルバム「X-82」のスケジュールを公開した。これによると、82MAJORは24日のアルバムの予約販売を皮切りに、コンセプトフォトを相次いで公開する。その後、トラックリスト、ミュージックビデオ予告映像、ハイライトメドレーなどを順次公開し、カムバックの雰囲気を熱く盛り上げる予定だ。

「X-82」は、まだ公開されていない82MAJORの「X-file」のような新しい音楽と姿が盛り込まれたアルバムだ。彼らは今回のカムバックを通じ、さらにアップグレードされたパフォーマンスを披露する予定だ。82MAJORは4月に発売した「BEAT by 82」のタイトル曲「Choke」で、イギリスの有名音楽雑誌「Music Week」が公式発表するコマーシャルポップチャート部門で12位を記録するなど、異例の成果を収め、K-POP第5世代アイドルの新たな強者として急浮上している。これに先立ち、「Choke」Speed Up ver.が米DRT「GLOBAL TOP 150 INDEPENDENT AIRPLAY CHART」で、「Choke」と「Choke」Speed Up ver.が米iTunesのK-POPチャートで1位になるなど、グローバルな影響力を見せつけている。82MAJORの2ndミニアルバム「X-82」は10月15日午後6時、韓国国内外の音楽配信サイトを通じて発売される。