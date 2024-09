VANNER、3rdミニアルバム「BURN」コンセプトフォト＆フィルムを公開

JTBCのサバイバル番組「PEAK TIME」の優勝チームVANNERが、大胆かつ強烈なイメージチェンジでカムバックの期待を高めた。VANNERは公式SNSを通じて、3rdミニアルバム「BURN」の雰囲気を垣間見ることができるコンセプトフォトとフィルムを相次いで公開し、ファンの期待を高めた。公開されたコンセプトフォトとフィルムの中のVANNERは、今回のアルバムのテーマで、グループの強みであるエネルギッシュな魅力を、炎のイメージで形象化し、目を離すことができない大胆な変身を見せている。

テファン、ゴン、ヘソン、ヨンガンは、メインテーマカラーである赤い照明と炎を背景に、VANNERの爽快な疾走を連想させる強烈なビジュアル変身に挑戦し、果敢に疾走する若者の姿を全身で表現している。強烈なイメージチェンジを遂げる3rdミニアルバム「BURN」のタイトル曲「Automatic」は、エレクトロ・ファンキー&ディスコスタイルの曲で、楽しいドラムビートとレトロ風のシンセ、そして重厚なベースを織り交ぜ、グループの多彩な魅力を詰め込んだ。その他にも、収録曲「Revolver」「New Heights」「Blossom」「Xcellerate」「Be Together」を通じて、VANNERならではの情熱を感覚的に披露する予定だ。これに先立ち、VANNERは初の英語シングル「I don't think that I like her(cover.)」を各音楽配信サイトで披露し、全世界のK-POPファンとも熱く交流している。大胆なイメージチェンジに挑戦したVANNERの姿が期待を高めている3rdミニアルバム「BURN」は、韓国で9月30日に発売される。