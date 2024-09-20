¡Ö¥Ê¥ß¤Î¼êÇÛ½ñ¡×MEGUMI¡¢ÈþÇØÃæÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö»Ð¤µ¤ó¥µ¥¤¥³¡¼¤ä¤Ç¡×¡ÖåºÎï¡×
ÇÐÍ¥¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤Ï9·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§MEGUMI¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ð¤µ¤ó¥µ¥¤¥³¡¼¤ä¤Ç¡×¡Ö¥Ê¥ß¤Î¼êÇÛ½ñ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤ªÈþ¤·¤¤¡¡¤ª¼êËÜ¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§MEGUMI¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤ªÈþ¤·¤¤ ¤ª¼êËÜ¤Ç¤¹¡×MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö@anan_mag È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¡¡À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¡Øanan¡Ù2414¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿È©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤â¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ØAERA¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ìMEGUMI¤µ¤ó¤Ï»¨»ï¡ØAERA¡Ù9·î16Æü¹æ¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Æ±»ï¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿·úÃÛ²È¤Î°ÂÆ£ÃéÍº¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Æ±»ï¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)