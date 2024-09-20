ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¼ø¶È¥µ¥Ü¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤ËÎò»ËÅª¼ø¶È¡¡MLB¸ø¼°¡Ö·¯¤ËÉ¬Í×¤Ê»»¿ô¤ÎÅú¤¨¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹20¡Ý3¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê2024Ç¯9·î19Æü¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ò´Þ¤à6°ÂÂÇ10ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤«¤é¤Î¡Ö51¡Ý51¡×¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¤âÂç¾¡¤Ç12Ç¯Ï¢Â³¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð·èÄê¤ò½Ë¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢ÂçÃ«¤Î°Î¶È¤â¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ø¥¤¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤ÂçÃ«¤â¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¯ÎÌ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎËÜµò¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¥Ñ¡¼¥¯¤Ïºò½ÕWBC·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µå¾ì¤Ç¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¡¢Ë¹»Ò¤È¥°¥é¥Ö¤òÊü¤êÅê¤²Âç´î¤Ó¤·¤¿µå¾ì¡£»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµå»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ9·î19Æü¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Æü¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡£ÆóÅáÎ®¤¬ÂåÌ¾»ì¤ÎÂçÃ«¤¬ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Ç·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó3È¯6°ÂÂÇ10ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤ÎÂçË½¤ì¤ÇMLB»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤«¤é¡Ö51¡Ý51¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤«¤é866»î¹çÌÜ¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÄ¹µÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Ù¥ó¥ÁÏÆ¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î50¡½50¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë»»¿ô¤Î¼ø¶È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¾¯Ç¯¤¬±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎX¤Ï¡Ö·¯¤ËÉ¬Í×¤Ê»»¿ô¤ÎÅú¤¨¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿è¤ÊÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¾å¼ê¤¤²òÅú¡×¡Ö»»¿ô¤Î¼ø¶È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ50¡½50¤ò¸«¤ËÍè¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥É¤òÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡¢¶»¥¢¥Ä¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£