東京ディズニーランドで20日より導入される、新しい夜のキャッスルプロジェクション『Reach for the Stars』。19日に先行公開された様子をレポートする。このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて、夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描くキャッスルプロジェクション。『Reach for the Stars』にちなんだグッズも登場。トレーナーやキャップ、トートバッグなどのアパレルグッズや、暗闇で光るウォッシュタオルなど、全11種類のアイテムが用意されている。購入はパーク内の店舗・グランドエンポーリアムなどで可能。入店にスタンバイパスが必要になる場合もある。