»³´ß¿¤Î¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥¥â¥Á¡×¡¡Âè78²ó¡§¼«¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ì¤¹¼Ì¿¿¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡¢»£±Æ¤Î¾ì
¼«¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ÈSurface Laptop Studio 2¤ò·Ò¤®¥Æ¥¶ー»£±Æ
»³´ß¤µ¤ó¤¬ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹½¤¨¤ÆÌó13Ç¯¡£¤³¤³¤¬´ðËÜÅª¤Ê»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¿ô¡¹¤Î»£±Æ¤äºî¶È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¡¢»×¤¦¤³¤È¤ä¶õ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡¢°Ý»ý¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦Ê¸¡§¶á°æº»ÈÞ¡Ë
»ä¤Î»Å»ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¾ì¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤â¼«Í³¤Ë»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¾®¤µ¤Ê¼«¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½½¿ôÇ¯¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
1ÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÏÅ·°æ¤¬Çò¤Ç¥¢ー¥Á·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤É¤³¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤â²ó¤ë¤Î¤Ç¸÷¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ç¸À¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«Á´¿È¤ò»£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤À¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
º£²ó¤Ï»ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
case01¡§°ÂÂð²À¿¥
ºòÇ¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥¢ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹áÀîÂåÉ½¤Î°ÂÂð²À¿¥¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà½÷¤ÏÂç²ñ¤Ç¿³ºº¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¡£¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ1ÅÙÈà½÷¤¬Ä·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Î»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¹¥´ñ¿´¤¬ËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼Ì¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤»ä¤ÏÌÜ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Ïº´Æ£·¯¤Ë»£±Æ¤òÇ¤¤»¤¿¡£¥Æ¥¶ー»£±Æ¤Ç²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»ä¤¬¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Ï·¯¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»ä¤â»£¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ÂÂð²À¿¥¡Ê¥¨¥ë¥Í¥¹¥ÈJAPAN½êÂ°¡Ë¥¥ä¥Î¥ó EOS R5¡¿RF70-200mm F2.8 L IS USM¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF5.6¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400
¥¹¥È¥í¥Ü¤ò1Åô¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¶á°æ¤¬¥Ö¥í¥ïー¤ÇÈà½÷¤ÎÈ±¤ËÉ÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Î±Æ¤ä¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¥à¥é¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÈ©¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤É¤ò¾¯¤·Ä´À°¤¹¤ëÄøÅÙ¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÎÈ¾¿ô¤Ï·Ú¤¯¥ì¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£Èà½÷¤È»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²¿¤«¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
¥É¥ì¥¹2Ãå¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ç»£±Æ¡Êº¸¡Ë¥¥ä¥Î¥ó EOS R5¡¿RF70-200mm F2.8 L IS USM¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF5.6¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400¡Ê±¦¡Ë°ÂÂð¤µ¤ó¤ÈµÇ°¼Ì¿¿
É¬¤º»£±Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¤³¤ì¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë»£¤ë¡¦»£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢¼Ì¿¿¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤«¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤ä»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÌ³½ê¤Ë»ÈÍÑÍÑÅÓ¤òÀâÌÀ¤·µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
case02¡§Á°ÅÄÎÜÈþ¡¦±§Ìî¿¸ÂÀÏº
Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÎÜÈþ¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ä²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç»£¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎÜÈþ¤µ¤ó¤«¤éÍê¤Þ¤ì¡ÖÀèÀ¸¤Ï¥®¥ã¥é¤¬¤ª¹â¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡ÖÍ§Ã£²Á³Ê¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Èà½÷¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â½ÀÆ»À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î±§Ìî¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬9·îÈ¾¤Ð¤ÇÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤½¤ÎÁ°¤ËÈà¤ò»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó´î¤ó¤Ç¡£Èà¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤ò¼è¤ê¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç½ÀÆ»¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤ÏLED¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·±¢±Æ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¡¢±¦¤Ï¥¹¥È¥í¥Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¥°¥ìー¤ÎÇØ·Ê¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯¤¯Í¥¤·¤¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼Ì¿¿¤¬Èï¼ÌÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«ÂçÀÚ¤Ê¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡£
¶¦¤Ë¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡Êº¸¡Ë¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF4¡¢1/400ÉÃ¡¢－2.3EV¡Ë¡¿ISO 800 ¡Ê±¦¡Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/100ÉÃ¡ËISO 400
»ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÇØ·Ê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Úー¥Ñー¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÇØ·ÊÉÛ¤äÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°ÊÁÇØ·Ê¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤È»ä¤Î´Ø·¸¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÎÜÈþ¤µ¤ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¤¢¤ê¶Ë¿¿¶õ¼êÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂè25Âå¥ß¥¹¼¯»ùÅç¡£¡ÖÆ®¤¦²ÎÉ±¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬½³¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬»ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ë¤Ë¤Ï¶¹¤¯¡¢º¸±¦¤¬ÀÚ¤ì¤º¤ËÁ´¿È¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤¬½³¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë»£¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£º£¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥È¥í¥Ü»£±Æ¤Ç1È¯1È¯»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Á¥ã¥ó¥¹¤òËá¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´º¤¨¤Æ³Ú¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»£¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400
3¿Í¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ª¸ß¤¤Éð½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â¥Ñ¥Á¥ê¡£
¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400
case03¡§ÂçÄÚ¼ÓÌí
Èà½÷¤ÏÃÎ¿Í¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢3Ç¯Á°¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£²ó¤Ï¾¯¤·ÏÃ¤ò¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½ºßÈà½÷¤Ï¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óº´²ìÂç²ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½÷À¤ÎÈþ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡£¥¢¥Ã¥×¡¦Á´¿È¡¢ÇØ·Ê¤È°áÁõ¤òÊÑ¤¨2»þ´Ö¤Û¤É»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Êº¸¡Ë¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF5.6¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400 ¡Ê±¦¡Ë¤³¤Î»þ¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¥×¥í¥Õ¥©¥ÈB10X Plus¡¢ÇØ·Ê¤È¥È¥Ã¥×¤ËGODOX¤ÎAD300Pro¤ò»ÈÍÑ¡£¸÷¤ÎÅö¤¿¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¤ë¤¿¤á¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤òÅÀÅô
¾å¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈà½÷¤¬ÏÓ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¶áÆ³Æþ¤·¤¿¥ª¥«¥à¥é¤Î¥Æー¥Ö¥ë¡Ê¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥ÈIII¡Ë¡£Å·ÈÄ¤ÎÎ¢¤Ë¹â¤µÄ´À°ÍÑ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ì¥Ðー¤¬¤¢¤ê¡¢Å·ÈÄ¤Î¹â¤µ¤ò665～1,000mm¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÇ¤°Õ¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥ÕÈÄÂå¤ï¤ê¤ä¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤êÉª¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿Å¸¡ÖKAO¡×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿
¡Êº¸¡Ë¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF5.6¡¢1/200ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400 ¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¤Î1Åô¤Î¤ß¤Ç»£±Æ
¡Ê¾å¡Ë¥é¥¤¥« SL3¡¿¥·¥°¥Þ 85mm F1.4 DG DN|Art¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF2.5¡¢1/800ÉÃ¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 800¡¡ NANLITE¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿LED¥é¥¤¥È¤ò2ËÜ»ÈÍÑ
¤³¤ÎNANLITE¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿LED¤ÏºÇ¶áÈó¾ï¤Ë¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡£ÀèÆü¤â¤¢¤ë·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤ÎÊý¤¬¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉñÂæ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÊÈÖ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤¿¤À¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆLED¤Î¸÷¤¬¤È¤Æ¤ââÁ¤·¤¯ÌÜ¤¬³«¤¤Ë¤¯¤¤Êý¤â¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤È»×¤¦¡£
»£±Æ¤ò½ª¤¨ÂçÄÚ¤µ¤ó¤ÈµÇ°¼Ì¿¿
case04¡§MAYA
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥êー¥â¥Ç¥ë¤ÎMAYA¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë»öÌ³½ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥ã¥é¥êー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÍèÇ¯Áá¡¹¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£»ä¤â»²²Ã¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¾¯¤·»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
LED¤òÆ°¤«¤·Äê¾ï¸÷¤ÇÅö¤¿¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¸÷¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈËÜ¿Í¤â·ù¤À¤È»×¤¦¡£²ó¿ô¤ä»þ´Ö¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿»£¤ë¤³¤È¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¶¦¤Ë¥é¥¤¥« SL2¡¿ISO 400¡Ê¾å¡Ë¥·¥°¥Þ 50mm F1.2 DG DN|Art¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF2.5¡¢1/400ÉÃ¡¢－3EV¡ËOMNI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¥ë¥¿ー»ÈÍÑ¡Ê²¼¡ËVARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/24-70 ASPH.¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF5.6¡¢1/250ÉÃ¡¢－3EV¡Ë
case05¡§»°ÌÚÈþ²Ã»Ò
ÃçÎÉ¤·¤ÎÇÐÍ¥¡¢»°ÌÚÈþ²Ã»Ò¤µ¤ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¡£¡ÖÀèÀ¸¤ÏËèÆü¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¼ÌÍß¤òÀú¤é¤ì¡¢¤¸¤ã¤¢»£¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹ÈÄ¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿1Ëç¤À¡£¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Æ¨¤²¤Î¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¤«¹¶¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤¬»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¼Ì¿¿¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼Ì¿¿¤òº¹¤·¾å¤²¤ÆÈà½÷¤¬SNS¤ËºÜ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢É¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
»°ÌÚÈþ²Ã»Ò¡ÊµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡Ë¥é¥¤¥« SL3¡¿VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/24-70 ASPH.¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF3.5¡¢1/80ÉÃ¡¢Ïª½ÐÊäÀµ¡Ü0.3EV¡Ë¡¿ISO 800¡¡ÍÑ»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿
»ä¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö»³´ß¤µ¤ó¤ÏËèÆü¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£»Å»ö¤â´Þ¤á¤ÆËèÆü»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ËèÆü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¤³¤¦¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¶ËÎÏ¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
case06¡§¾Ð´é¼Ì¿¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¾åµ¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç»ä¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ï»ä¤¬Ìó9Ç¯Á°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¼Ì¿¿¡£¾Ð´éÉ½¾ð¶Ú¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎËÌÌî¤µ¤ó¤È»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏOM SYSTEM¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥¢ー¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ÏÀµÊý·Á¡¢¿§¤â¶ËÎÏÅý°ì¡£¤³¤Î¿§¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ÆÀµ¤·¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬»ä¤¬¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿1¤Ä¤ÎÉ½¸½¡£200Ì¾¤°¤é¤¤»£±Æ¤·¤¿¤¬¾Íè¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò»£¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£
¶¦¤ËOM SYSTEM OM-1¡¿M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF5.6¡¢1/120ÉÃ¡Ë¡¿ISO 200¡¿¥¢ー¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー ¥Ç¥¤¥É¥êー¥à¡Ü¥Ô¥ó¥Ûー¥ë¸ú²Ì¡¡¥â¥Ç¥ë¡§¡Êº¸¾å¡Ë¹õºê¤¢¤¤¡Ê±¦¾å¡Ë¥¤¡¦¥ê¥ó¡Êº¸²¼¡Ë¾¾粼Æ·¡Ê±¦²¼¡Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Îº£²È¤µ¤ó¡¡Á´¤Æ¥Îー¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Î»£¤Ã¤Æ½Ð¤·
case07¡§ÆóÂåÌÜ ´îÂ¿Â¼ÎÐÏº
Â³¤¤¤Æ¤Ï°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀëºà¼Ì¿¿¡£·àÃÄ¿·ÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¡¢ÆóÂåÌÜ ´îÂ¿Â¼ÎÐÏº¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë½±Ì¾¤µ¤ì¤¿Æü¤ËÀõÁð¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤½¤Î¸åÀëºà¼Ì¿¿¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬»ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶¹¤¤¡£ÃËÀ¤Ç180cm¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤ë¤è¤ê¤Ï»£¤ê´·¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£
´îÂ¿Â¼ÎÐÏº¡Ê¥±¥¤¥í¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¡Ë¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400¡¡ÎÐÏº¤µ¤ó¤Ï183cm¡¢»ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ëÁ´¿È¼Ì¿¿¤Î¸Â³¦¤Ë¶á¤¤
¥½¥Ëー ¦Á1¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 400¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°ÊÁÇØ·Ê¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë
case08¡§Ìðºê´õºÚ
Ìðºê´õºÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÀëºà¤Ç¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ä¿§¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê³ÑÅÙ¤äÉ½¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤Î1Ëç¤ÎÀëºà¤¬Ã¯¤«¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìðºê´õºÚ¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡Ë¶¦¤Ë¥¥ä¥Î¥ó EOS R5¡¿FE 70-200mm F2.8 GM OSS II¡¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 800
case09¡§ÃÝÆâçý²»
ºÇ¸å¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâçý²»¤Á¤ã¤ó¤òºîÉÊ»£¤ê¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¤â¤Î¡£µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ç»ý¤ÁÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢Èæ³ÓÅª»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬ÆÃÊÌ¤ª¶â¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÇØ·Ê¤È¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¾ÈÌÀµ¡ºà¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷¤ÈÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡£
¶¦¤ËOLYMPUS OM-D E-M1X¡¿¥·¥°¥Þ 56mm F1.4 DC DN | Contemporary¡Êº¸¡Ë¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF2¡¢1/200ÉÃ¡¢Ïª½ÐÊäÀµ¡Ü1EV¡Ë¡¿ISO 400 ¥ê¥Õ¥¡ー¥é¥¤¥È»ÈÍÑ¡Ê±¦¡Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊF8¡¢1/125ÉÃ¡Ë¡¿ISO 200 ¥¹¥È¥í¥Ü»ÈÍÑ
OLYMPUS OM-D E-M1X¡¿¥·¥°¥Þ 30mm F1.4 DC DN | Contemporary¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF3.2¡¢1/30ÉÃ¡¢Ïª½ÐÊäÀµ¤Ê¤·¡Ë¡¿ISO 400 ¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È»ÈÍÑ
OLYMPUS OM-D E-M1X¡¿¥·¥°¥Þ 30mm F1.4 DC DN | Contemporary¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡ÊF1.4¡¢1/1000ÉÃ¡¢Ïª½ÐÊäÀµ－1.3EV¡Ë¡¿ISO 200¡¡LED¥é¥¤¥È»ÈÍÑ¡¢¾®¤µ¤Ê¸÷¤Ç¤â¼Ì¿¿¤Ï»£¤ì¤ë
»ä¤Î»Å»ö¾ì¡¢»ä¤Î¾ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´é¹ç¤ï¤»¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¬ÌÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»Å»ö¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤»¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤¯ºîÉÊ»£¤ê¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦»öÌ³½ê¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¥Òー¥Òー¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê°Ý»ý¤·¤¿¤¤»ä¤Î¾ë¤À¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤³¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤¬²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£