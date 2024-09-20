フジドラマ10月期連ドラキャストが集結
フジテレビ系10月期の連続ドラマ合同会見イベント『フジテレビドラマライブ2024・秋』が20日、東京・湾岸スタジオにて開催され、7作品から総勢19人の主要キャストが集結した。
【写真多数】豪華面々！藤原竜也らフジテレビ系10月期連続ドラマ出演者たち
月9ドラマ『嘘解きレトリック』から鈴鹿央士、松本穂香、味方良介、月10ドラマ『モンスター』から趣里、音月桂、中川翼、火9ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』から反町隆史、杉野遥亮、白石麻衣、水10ドラマ『全領域異常解決室』から藤原竜也、広瀬アリス、小日向文世、木10ドラマ・木曜劇場わたしの宝物』から松本若菜、田中圭、深澤辰哉（Snow Man）、火ドラ★イレブン『スノードロップの初恋』から宮世琉弥、小野花梨金、土ドラ『バントマン』から鈴木伸之、倉科カナが登場。各ドラマの見どころを紹介したほか、クロストークを繰り広げた。
アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）がMCを務めるなか、各ドラマのキャストが順番にステージに登壇した。
【写真多数】豪華面々！藤原竜也らフジテレビ系10月期連続ドラマ出演者たち
月9ドラマ『嘘解きレトリック』から鈴鹿央士、松本穂香、味方良介、月10ドラマ『モンスター』から趣里、音月桂、中川翼、火9ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』から反町隆史、杉野遥亮、白石麻衣、水10ドラマ『全領域異常解決室』から藤原竜也、広瀬アリス、小日向文世、木10ドラマ・木曜劇場わたしの宝物』から松本若菜、田中圭、深澤辰哉（Snow Man）、火ドラ★イレブン『スノードロップの初恋』から宮世琉弥、小野花梨金、土ドラ『バントマン』から鈴木伸之、倉科カナが登場。各ドラマの見どころを紹介したほか、クロストークを繰り広げた。
アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）がMCを務めるなか、各ドラマのキャストが順番にステージに登壇した。