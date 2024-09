パク・ジェボム、10月8日に6thフルアルバム「THE ONE YOU WANTED」をリリース！プロローグ映像を公開

歌手のパク・ジェボムが、R&Bアーティストとしての真価を発揮する。彼は19日、公式YouTubeチャンネルを通じて、10月8日に発売を控えている6thフルアルバム「THE ONE YOU WANTED」のプロローグ映像を公開した。映像で、パク・ジェボムは今回のアルバムについて「2016年に発売された『EVERYTHING YOU WANTED』以来、約8年ぶりに披露するパク・ジェボム流のR&Bアルバムだ」と紹介した。続けて「久しぶりにタイトル曲らしいタイトル曲が出た。洗練されたバイブスで満たされると思う」と明かし、好奇心を刺激した。

また「僕だけでなく、MORE VISIONと韓国の音楽市場にも意味のあるアルバムになると思う。単純な流行よりは、作品性のあるアルバムのために努力した」とし、今回のアルバムに対する自負心を示した。特に、フィーチャリング陣として、タイ・ダラー・サイン(Ty Dolla $ign)、YG、P-Loなど、韓国国内外の有名なアーティストたちの参加に触れ、過去最高の名盤を予告し、期待を高めた。また、MORE VISIONの練習生のISOLに言及し、ベールに包まれていたパク・ジェボム流のアイドルグループに対する関心も集めた。「THE ONE YOU WANTED」は、2019年に発売された「The Road Less Traveled」以降、約5年半ぶりのフルアルバムだ。2017年に開催された「第14回韓国大衆音楽賞(Korean Music Awards)」で「今年の音楽人賞」「最優秀R&B・ソウルレコード賞」を受賞した2016年の「EVERYTHING YOU WANTED」以来、約8年ぶりに披露する最もパク・ジェボムらしいR&Bアルバムでもある。2017年から今年まで作業してきた楽曲でアルバムを満たし、より一層広くなった音楽的力量を盛り込んだ。