Æü¸þºä46¡¦²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬¥²¥¹¥È¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÇÅÐ¾ì¡ÖÃçÎÉ¤·¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡× 9/30¡Ê·î¡Ë27»þ¤«¤éÊüÁ÷¡ØARTIST FC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤Î¡Ö¤ª¡×¡Ù
Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØARTIST FC¡Ù¡ÊËè½µ·î～ÌÚÍËÆü ¿¼Ìë3»þ00Ê¬～4»þ44Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢Æü¸þºä46¡¦°ì´üÀ¸¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤¬¥²¥¹¥È¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÈÖÁÈÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¿¼Ìë¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡£Ëè·îºÇ½ª·îÍËÆü¤Ï¡ØARTIST FC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤Î¡Ö¤ª¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¦¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î1³¬ ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÍ¾¾Ä®131¥é¥¤¥Ö¡×¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆü¸þºä46¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤äMV¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£»ËÈÁ¡£²ÃÆ£¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¤Ç²ÐÍËÆü¥À¥Ö¥ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò4Ç¯´Ö¡Ê2019Ç¯4·î～2023Ç¯3·î¡ËÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¶¦±é¤·¤¿¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤½Ð¤»¤ë¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿Èà½÷¤Îº£¤Î¿´¶¤ËÇ÷¤ë¡£
ÈÖÁÈ½Ð±é¤òÁ°¤ËŽ¤²ÃÆ£»ËÈÁ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¡ØARTIST FC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤Î¡Ö¤ª¡×¡Ù¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Î¤ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¿ÆÍ§¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÃçÎÉ¤·¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ê¤µ¤ó¤È¥é¥¸¥ª¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥áー¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Î¥áー¥ë¤òÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ°¸¤Æ¤Î¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç½¸¡£
¥áー¥ë¤Î°¸Àè¤Ï¡¢afc@joqr.net
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¥áー¥ë¤Î·ïÌ¾¤Ë¡¢¡Ö²ÃÆ£»ËÈÁ¡×¤ÈµÆþ¡Ë