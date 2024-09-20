MISAMO、ジャパンツアーの会場およびツアータイトルが決定
■ツアータイトルは『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』
TWICEの日本人メンバーであるMINA、SANA、MOMOからなるユニット、MISAMOのジャパンツアーのタイトルおよび公演会場が発表となった。
ツアータイトルは『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』。
11月6日に発売されるMISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』収録曲の初披露など、新しい姿を見せるステージを準備中だ。
前回の『MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”』からさらに進化したMISAMOの魅力を、ぜひ直接目撃しよう。
ライブ情報
『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』
11/02（土）埼玉・ベルーナドーム
11/03（日）埼玉・ベルーナドーム
11/16（土）大阪・京セラドーム大阪
11/17（日）大阪・京セラドーム大阪
リリース情報
2024.11.06 ON SALE
MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』
『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』の詳細はこちら
https://www.twicejapan.com/feature/misamojapantour2024
ミニアルバム『HAUTE COUTURE』特設サイト
https://www.twicejapan.com/feature/HAUTECOUTURE
TWICE JAPAN OFFICIAL SITE
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