¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ëw¡×¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡È¸¸¤ÎCL½é¥´¡¼¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡ÖÌá¤ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡©¡×¡ÖÆæ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤À¤ï¡×
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 0-4 ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î20Æü¡¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡¡
¡¡ÂÔË¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌá¤ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡© ¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡Ö¸¸¤ÎCL½é¥´¡¼¥ë¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º1Àá¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï61Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÏÌ£Êý¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÇÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤«¤éFW¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¥µ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç»Å³Ý¤±¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÁÇÁá¤¯º¸Â¤ò°ìÁ®¡£¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£¾åÅÄ¤â»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁê¼êDF¤¬¾åÅÄ¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¶»¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÀ£Á°¤Î¾åÅÄ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢º¸Â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î±¦Â¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌá¤ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡ÖÌá¤ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡©¡×¡ÖÆæ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤À¤íw¡×¡Ö¤Þ¤¿¤â¤ä¸¸¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¤ï¡×¡Ö¥ª¥Õ¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï·ë¶É¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë0-4¤ÇÂçÇÔ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥¼¥í¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë