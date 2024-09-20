TWICEのユニットMISAMO、初のドーム公演が決定！ベルーナ＆京セラドームで日本ツアー開催

先立ってTWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3名からなるユニットMISAMOの日本ツアー開催が発表され注目を集めていたが、今回ついに公演会場が発表。初のドーム公演開催が話題となっている。ツアータイトルは「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024“HAUTE COUTURE”」に決定。11月2〜3日にベルーナドーム、16〜17日に京セラドーム大阪で公演を行う。

3人がユニットとしてドームで単独公演を行うのは今回が初。11月6日に発売される2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」収録楽曲の初披露など、新しい姿を見ることが出来るステージを準備中だ。前回の「MISAMO JAPAN SHOWCASE“Masterpiece”」から更に進化したMISAMOの魅力に期待が高まる。

■公演概要

「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024“HAUTE COUTURE”」

【関東】

2024年11月2日（土） 開場15:00/開演17:00

2024年11月3日（日） 開場14:30/開演16:30

会場：ベルーナドーム



【関西】

2024年11月16日（土） 開場15:00/開演17:00

2024年11月17日（日） 開場14:30/開演16:30

会場：京セラドーム大阪



※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※未就学児は入場不可となります。

※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。



【チケット料金】

全席指定：￥13,500（税込・システム手数料別途）/ 1申込4枚まで



【チケット受付情報】

・最速先行（ONCE JAPAN+ 長期会員先行）※受付終了

2024年09月12日（木）18:00〜9月17日（火）23:59



・2次先行（W会員先行）

2024年09月18日（水）12:00〜9月23日（月・祝）23:59



・3次先行（ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN 先行）

2024年09月21日（土）12:00〜9月26日（木）23:59



・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）

2024年09月25日（水）12:00〜9月30日（月）23:59



※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません

※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける日程の公演のみお申込みください



概要＆チケット申し込みはこちら



■リリース情報

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」

発売日：2024年11月6日（水）発売

特設サイトはこちら



＜CD収録楽曲＞

全形態共通7曲＋MINAソロ楽曲 / SANAソロ楽曲 / MOMOソロ楽曲

※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。



●初回限定豪華盤【CD+DVD】

価格：\7,700（税込）

品番：WPZL-32168/9



＜CD収録曲＞

01. Identity

02. RUNWAY

03. Wah Wah Wah

04. Baby, I'm good

05. Daydream

06. NEW LOOK

07. Jealousy



＜DVD収録内容＞（予定）

・「Masterpiece」Opening Trailer -MINA-

・「Masterpiece」Opening Trailer -SANA-

・「Masterpiece」Opening Trailer -MOMO-

・「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-

・「Marshmallow」Music Video

・「Do not touch」Music Video

・「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie

・「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie

※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。



●初回限定メンバーソロジャケット盤

【MINA盤】

価格：\3,200（税込）

品番：WPCL-13611



＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）

全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲



【SANA盤】

価格：\3,200（税込）

品番：WPCL-13612



＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）

全形態共通楽曲＋SANAソロ楽曲



【MOMO盤】

価格：\3,200（税込）

品番：WPCL-13613



＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）

全形態共通楽曲＋MOMOソロ楽曲



●通常盤

価格：\2,600（税込）

品番：WPCL-13614



＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



●ONCE JAPAN限定盤

価格：\3,600（税込）

品番：WPCL-60082

※ONCE JAPAN限定盤は、TWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。



＜CD収録曲＞（全10曲収録予定）

全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲＋SANAソロ楽曲＋MOMOソロ楽曲



■関連リンク

TWICE日本公式サイト