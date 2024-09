ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」の、時計の機能を兼ね備えたジュエリー「Jewelry with Watch -ジュエリー ウィズ ウォッチ-」では、自分だけのディズニーデザイン時計をオーダーすることができます。

今回は、『くまのプーさん』モチーフの「Jewelry with Watch-ジュエリー ウィズ ウォッチ-」を、実際のストーリー(オーダーメイドストーリー)と共に紹介していきます!

ケイウノ オーダージュエリー 「Jewelry with Watch-ジュエリー ウィズ ウォッチ-」くまのプーさん

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオンラインサービス

ケイウノ公式サイトはこちら

様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」の、ディズニーデザインのサービス「Jewelry with Watch -ジュエリー ウィズ ウォッチ-」

小さな時計を兼ね備えた新しいデザインのオーダージュエリーです!

ディズニーデザイン「Jewelry with Watch」は、 “小さな時計パーツで作るジュエリーウォッチ”をテーマに、15mmの「オーダーウォッチユニット」の周りに、「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「くまのプーさん」など、好きなディズニーキャラクターや作品の世界観をモチーフに、宝石などとともにデザインを施します。

今回紹介するのは、「くまのプーさん」が大好きというお客さまの作品。

以前にも、オーダーメイドジュエリーをご注文され、そちらとお揃いのポイントがある時計をオーダー☆

大好きなはちみつの中で大きなハートを持ち、幸せそうな表情の「くまのプーさん」がお気に入り。

はちみつがとろ〜りと垂れている様子もユニークです。

裏側には、お持ちのジュエリーと同じデザインのマークを刻んでいます。

仰向けでハニーポットを覗き込んでいる「くまのプーさん」の姿が愛らしさ満点◎

日常使いすることで、キャラクターをいつもそばに感じることができます。

自由な発想でさまざまなアイテムのオーダーメイドを楽しめる“Jewelry with Watch”

ケイウノのディズニー「Jewelry with Watch-ジュエリー ウィズ ウォッチ-」の紹介でした☆

ケイウノ公式サイトはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くまのプーさんの世界観を時計で表現!ケイウノ オーダージュエリー 「Jewelry with Watch-ジュエリー ウィズ ウォッチ-」 appeared first on Dtimes.