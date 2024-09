セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 LLぬいぐるみ “ウギー・ブギー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 LLぬいぐるみ “ウギー・ブギー”

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約38×20×42cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する、袋のオバケ「ウギー・ブギー」

不気味な表情も、ぬいぐるみとしてコミカルに表現したグッズが、セガプライズから登場します!

ユニークな愛嬌も感じられ、ボリュームあるサイズ感のぬいぐるみ。

不敵な笑みを見せながらポーズをとる姿がデザインされています。

袋の質感や縫い目もしっかり再現された、ハロウィンシーズンに飾りたくなるプライズです☆

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ウギー・ブギー」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 LLぬいぐるみ “ウギー・ブギー”は、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

