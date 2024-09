セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 マスコット

登場時期:2024年9月20日より順次

種類:全4種(ジャック・スケリントン、ロック、ショック、バレル)

サイズ:全長約7×5×14cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のマスコットが登場!

「ジャック・スケリントン」と、いたずら好きの3人組「ロック」「ショック」「バレル」の4種類が展開されます。

ジャック・スケリントン

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公「ジャック・スケリントン」

おなじみの黒い衣装を着ています。

特徴的な口も細かく再現されたマスコットです。

ロック

赤い衣装を着た「ロック」のマスコット。

手には悪魔の仮装をするための仮面を持っています。

いたずら好きな性格が感じられる表情もポイントです。

ショック

いたずら好きな3人組の1人「ショック」のマスコット。

ピンクを基調にした魔女の衣装を着ています。

弧を描くようにデザインされたトンガリ帽もインパクト大!

バレル

丸いお顔が特徴的な「バレル」のマスコット。

食屍鬼の仮装をした、存在感抜群なプライズです。

大きなお口からのぞく歯も細かく再現されています☆

個性豊かな『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のキャラクターをデザインしたマスコット。

セガプライズの『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 マスコットは、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

