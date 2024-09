【あの夏にキミと】9月20日 公開

新谷姫加さん

白泉社は9月20日、新谷姫加さんのグラビア企画「あの夏にキミと」をヤングアニマルWebにて公開した。

本企画ではふたりっきりでの温泉旅行をイメージ。水着やワンピース、浴衣姿を着用した姫加さんのグラビアが公開されている。

□ヤングアニマルWeb「あの夏にキミと」

撮影/唐木貴央

