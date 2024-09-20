VANLINKS株式会社は、総代理店を務めるAmpace Technology Limitedのポータブル電源「Andes」シリーズと対応ソーラーパネルを9月20日（金）に発売した。

Ampace Technology Limitedは、TDKのグループのAmperex Technology Limited（ATL）と、EV向けバッテリーを手掛けるCATLとの合弁会社。設立は2022年。

ポータブル電源「Andes」シリーズでは、容量の異なる3つのモデルを展開。ソーラーパネルも利用できる。

また、電池の状態をリアルタイムで監視・管理するバッテリーマネジメントシステムを採用。過充電や過放電、短絡などのリスクを低減し、バッテリー寿命にも貢献する。－20～45℃の環境下でも運用可能。

専用のスマートフォンアプリも用意され、電源の残量確認や消費電力の管理、設定の調整などが行える。

製品には5年間の保証が付く。

Ampace Andes 1500 ポータブル電源

1,462Whと大容量かつ、AC出力で合計2,000W（サージ3,600W）の供給を可能とするポータブル電源。価格は18万7,000円。

リン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーを搭載し、6,000サイクルを超える寿命を提供する。

素材にはリサイクル可能かつ耐久力あるものを使用している。

約70分でフル充電が可能となっている。

主な仕様

入力規格

出力規格

Ampace Andes 600 Pro ポータブル電源

バッテリー容量：1,462Wh 外形寸法：43.6×19.5×33.5cm 重量：約16.7kgAC充電入力：100V 50/60Hz（A-boost 急速充電：1,500W） ソーラー充電入力：ソーラーパネル入力 DC 11V-60V 12A（最大600W） シガーソケット入力：DC 12V/24V 8A（最大96W）AC出力ポート：4個、純正弦波、合計2,000W（サージ3,600W）、100V、50/60Hz※パススルーモード100V、50/60Hz（最大1,500W） A-turbo最大設備パワー：抵抗負荷3,600W DC出力ポート：USB Type-A×4（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A）最大18W、USB Type-C×2（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A）最大100W、シガーソケット×1（12.6V/10A）最大120W、DC5521×2（12.6V/10A）最大120W

容量584Whかつ、AC出力で合計600W（サージ1,800W）の供給を可能とするポータブル電源。価格は7万9,800円。

2,000サイクルを超える寿命のリン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーを搭載する。

付属のACケーブルを使用し、約90分でフル充電が行える。

主な仕様

入力規格

出力規格

Ampace Andes 300 ポータブル電源

バッテリー容量：584Wh 外形寸法：28.5×20.9×21.4cm 重量：約7.8kgAC充電入力：100V 50/60Hz（A-boost 急速充電：550W） ソーラー充電入力：ソーラーパネル入力 DC 11V-30V 12A（最大200W） シガーソケット入力：DC 12V/24V 8A（最大96W）AC出力ポート：2個、純正弦波、合計600W（サージ1,800W）、100V、50/60Hz※パススルーモード100V、50/60Hz（最大600W） A-turbo最大設備パワー：抵抗負荷1,800W DC出力ポート：USB Type-A×2（5V/3A、9V/2A、12V/1.5A）最大18W、USB Type-C×1（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A）最大100W、USB Type-C×1（5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A）最大60W、シガーソケット×1（12.6V/10A）最大120W、DC5521×2（12.6V/10A）最大120W

容量266Whのコンパクトなポータブル電源。AC出力で合計300W（サージ380W）の供給が可能。価格は3万9,800円。

10年以上の耐久性があり、2,500サイクルを超える長寿命を特徴とするバッテリーを搭載。

付属のACケーブルを使うことで、約60分でフル充電が行える。今後発売予定の100Wソーラーパネルにも対応する予定。

主な仕様

入力規格

出力規格

ソーラーパネル

バッテリー容量：266Wh 外形寸法：24.3×21×14.2cm 重量：約3.7kgAC充電入力：100V 45/65Hz（最大260W） ソーラー充電入力：ソーラーパネル入力 DC 9V-26V 5.2A（最大100W） DC充電（USB Type-C）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A（最大100W）AC出力ポート：2個、純正弦波、合計300W（サージ380W）、100V、50/60Hz※パススルーモード100V、50/60Hz（最大300W） DC出力ポート：USB Type-A×2（各ポート5V/2.4A）最大12W、USB Type-C（入出力双方向ポート）×1（5V/3A、9V/3A、12V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A）最大100W、シガーソケット×1（12V/10A）最大120W

一体型ラミネートデザインを採用し、IP67の防塵防水性能を実現。また、防錆性にも優れており、長期間の使用でも劣化しにくく、耐久性が高いのが特徴だという。

「Ampace Andes 1500 ポータブル電源」と「Ampace Andes 600 Pro ポータブル電源」に対応する。

Ampace 100W ソーラーパネル

Ampace 200W ソーラーパネル

最大出力：100W（±5W） 交換効率：22～23% 開路電圧：23.7V 短絡電流：5.33A セル・タイプ：単結晶シリコン コネクタ形式：5521 展開サイズ：138.1×54×3.2cm（チェーンバッグ含む） 収納サイズ：54×39.1×5.7cm（キック、スタンドのケースとスタンド付き） 重量：約4.4kg 価格：3万3,000円

最大出力：200W 定格電圧：17V 定格電流：11.76V 開路電圧：20.6V 短絡電流：12.42A コネクタ形式：MC4 展開サイズ：220.5×58.8×3.2cm（チェーンバッグ含む） 収納サイズ：60×58.8×8.5cm（キック、スタンドのケースとスタンド付き） 重量：約8.5kg 価格：6万6,000円