»¥ËÚ¤ÎÁô´ä»³¤Ç¡Ö¿·¤¿¤ÊËßÍÙ¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅ¡¢±ïÆü¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤âÅÐ¾ì
»¥ËÚ¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ï9·î22Æü¡¢¡ÖÅ·¹â¤¯Éñ¤¤ÍÙ¤ì! ¤â¤¤¤ï»³ËßÍÙ¤ê¡×¤ò»¥ËÚ¤â¤¤¤ï»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÃæÊ¢±Ø¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
"Ï·¼ãÃË½÷¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¤ªº×¤ê"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜº×»ö¤Ç¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤±ïÆü¤äÀÎÍ·¤ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¿©Íß¤Î½©¤òºÌ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæÊ¢±Ø¤Ë¤¢¤ëÁô´ä»³¿À¼Ò¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤²Ö¼ê¿å¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î31Æü¤Î¡Ö¤â¤¤¤ï»³¤ÎÆü¡×¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÆºîÉÊÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡ÖËÌ³¤Ëß±´¡×¡Ö»Ò¤É¤âËßÍÙ¤ê¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¤¢¤Î¶Êá¤âËßÍÙ¤êÉ÷¤Î´ÊÃ±¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÍÙ¤ë¡£»³¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
"Ï·¼ãÃË½÷¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¤ªº×¤ê"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜº×»ö¤Ç¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤±ïÆü¤äÀÎÍ·¤ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¿©Íß¤Î½©¤òºÌ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæÊ¢±Ø¤Ë¤¢¤ëÁô´ä»³¿À¼Ò¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤²Ö¼ê¿å¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î31Æü¤Î¡Ö¤â¤¤¤ï»³¤ÎÆü¡×¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÆºîÉÊÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡ÖËÌ³¤Ëß±´¡×¡Ö»Ò¤É¤âËßÍÙ¤ê¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¤¢¤Î¶Êá¤âËßÍÙ¤êÉ÷¤Î´ÊÃ±¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÍÙ¤ë¡£»³¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£