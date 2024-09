オープンワールド・サバイバルクラフトゲーム「パルワールド」を開発したポケットペアを、任天堂と株式会社ポケモンが特許権侵害で訴えたことを受けて、ポケットペアが声明を発表しました。この声明を取り上げた海外メディアのEurogamerが、「パルワールドの開発者がファンとインディー開発者を代表して任天堂の訴訟と戦うことを誓う」との見出しを付けて報道しました。Palworld maker vows to fight Nintendo lawsuit on behalf of fans and indie developers | Eurogamer.net

当社に対する訴訟の提起について



本日、当社に対して特許権の侵害に関する訴訟を提起した旨の発表が、任天堂株式会社及び株式会社ポケモンより行われました。…— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) September 19, 2024

https://www.eurogamer.net/palworld-developer-vows-to-fight-nintendo-lawsuit-on-behalf-of-fans-and-indie-developersPocketpair says Nintendo hasn’t revealed what patents Palworld allegedly violateshttps://www.gamedeveloper.com/business/pocketpair-says-nintendo-hasn-t-revealed-what-patents-palworld-allegedly-violatesPalworld developer has no idea why Nintendo’s suing over its Pokémon-like game - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/19/24248957/pocketpair-pokemon-patent-infrigement-lawsuit2024年9月19日に、任天堂と株式会社ポケモンがポケットペアに対する特許権侵害訴訟を提起したことを発表しました。なお、一部のゲーマーの間では、パルワールドに登場するキャラクター「パル」がポケットモンスターシリーズに登場するポケモンに似ていると話題になったことがありますが、今回の訴訟は著作権や商標権などではなく特許権の侵害行為を主張したものである点に注意が必要です。訴訟の背景などについては、以下の記事に詳しくまとめています。任天堂と株式会社ポケモンがパルワールド開発元を特許権侵害で訴える - GIGAZINE任天堂および株式会社ポケモンの発表を受けて、ポケットペアのパルワールド公式X(旧Twitter)アカウントは以下の声明を発表しました。ポケットペアの公式サイトにも同じ内容のものが掲載されています。news16 | 株式会社ポケットペアhttps://www.pocketpair.jp/news/news16?lang=jaポケットペアは、「現時点において、当社は訴状を受領しておらず、先方の主張や侵害したとする特許権の内容等について確認できておりません」とした上で、「今回の訴訟により、ゲーム開発以外の問題に多くの時間を割かざるを得ない可能性がある状況は非常に残念ですが、ファンの皆様のため、そしてインディーゲーム開発者が自由な発想を妨げられ萎縮することがないよう、最善を尽くしてまいります」と述べています。ポケットペアは、訴訟にどう対応するかについて具体的な言及をしませんでしたが、この声明を取り上げたEurogamerの編集長であるトム・フィリップス氏は、2024年9月19日に公開した短い記事に「パルワールドの製作者はファンとインディー開発者を代表して任天堂の訴訟と戦うことを誓う」との見出しをつけて、ポケットペアが積極的に異議を唱えたり、抗弁したりすること表明したかのように報じました。一方、ゲーム開発者向けサイトのGame Developerは「ポケットペアは、パルワールドによって侵害されたという特許を任天堂が明らかにしていないと述べた」と報じたほか、IT系ニュースサイト・The Vergeは「パルワールドの開発者は、任天堂がポケモン風ゲームをめぐって訴訟を起こした理由に心当たりがない」と報道しており、他の海外メディアはおおむねトーンを抑えた論調で報じているようです。なお、任天堂および株式会社ポケモンがどのような特許権の侵害を問題視しているかは記事作成時点ではわかっていませんが、金沢工業大学の客員教授で弁理士の栗原潔氏はパルワールドの「ボールのようなものをモンスターに投げつけて捕獲する部分」がポケモンとの共通点であるようだと指摘しました。任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュースhttps://news.yahoo.co.jp/expert/articles/59f880c5e13b9292f0e3ab2d1d55ce8bdbfdb97f栗原氏によると、任天堂と株式会社ポケモンは2024年7月30日に特許を出願しており、これが8月20日には特許査定となっていることから、両社は「スーパー早期審査」という制度を利用したものと思われるとのことです。