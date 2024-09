【Pokemon Trading Card Game Pocket】10月30日 配信予定料金:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

ポケモンは、10月30日配信予定のAndroid/iOS用カードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」の紹介映像を公開した。

本作は、TCG「ポケモンカードゲーム」をモチーフにしたアプリで、ポケモンカードを手軽にコレクションすることが可能。過去の懐かしいイラストから本作でしか登場しない完全新規のカードまで、デジタルならではのコレクション体験が楽しめるほか、スマートフォン向けにスキマ時間でも気軽に楽しめる新しいルールのバトルが楽しめる。

映像では本作のゲームシステムを中心に、カードのコレクションからバトルまでの流れを紹介。現在、事前登録を実施中で、10月30日より順次サービス開始となる。

【「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」紹介映像】

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C)2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。