9月19日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】歌唱している様子なども公開

9月18日に放送されたフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』内の企画「やべっちかき氷」にて、自身が出演した夏フェス『a-nation2024』のバックステージの様子がオンエアされた浜崎。

同企画は、かつて平成のお茶の間を笑顔にした、フジテレビ系『めちゃ×2イケてるッ!』の人気企画「やべっち寿司」がリニューアルされたものとなっており、浜崎は今回の投稿で、「伝説のめちゃイケに自分が存在してしまっているようなしていないような?あっという間の出来事でフワフワしてました!」と感想を綴った。

そして、「矢部さん、岡村さん、夢の様に楽しい時間を有難う御座いました」と感謝を綴ると、ナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)との3ショットを公開していた。

この投稿に対して、ファンからは、「平成を生きた私は感動」「永久保存だわ!」「あゆちゃん可愛すぎ」「キュンキュン」「素敵です」「ナイナイさんとのトークすごく面白かった」などの反響が寄せられている。

浜崎は、9月2日より、ファンクラブ TeamAyu有料会員限定となる『TA LIMITED 〜thank you tour〜 2024』を開催中。しかしながら、9月11日に開催予定だった福岡公演については、機材トラブルのため中止となり、9月18日に苦渋の決断として振替公演の中止が発表された。

協議中だった9月16日に、浜崎は自身のInstagramを更新しており、「It is because you have my back that I can continue to push myself.」「See you tomorrow TA members」と綴りつつ、これまでに撮影されたリハーサル中と思われる写真や、歌唱している姿などを公開していた。

なお、今回の公演中止により、10月1日の大阪公演の追加スペースの確保や、10月2日のツアーファイナルの模様を、後日TeamAyu有料会員限定でノーカット無料配信することなどが案内されている。

