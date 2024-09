NTTドコモは、料金プラン「irumo」のWebサイトで、iPhone 16シリーズの取扱を開始した。「iPhone 16」「iPhone 16 Plus」「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Pro Max」がラインアップされる。

契約内容に応じた割引や特典も用意される。他社からの乗換えに対する「5G WELCOME割」の割引額は、一律5500円。

「OCN モバイル ONE」→「irumo」移行特典として、たとえばiPhone 16 128GBの場合は3万5000ポイントが付与される。

新しい電話番号での新規契約でも、契約者が22歳以下の場合、一部機種において「5G WELCOME割」として5000ポイントが付与される。

iPhone 16シリーズに関する割引や特典 他社からの乗換え「5G WELCOME割」割引額 全機種一律:5,500円 「OCN モバイル ONE」→「irumo」移行特典 iPhone 16 128GB:35,000ポイント iPhone 16 256GB:26,000ポイント iPhone 16 512GB:29,000ポイント iPhone 16 Plus 128GB:20,000ポイント iPhone 16 Plus 256GB:19,000ポイント iPhone 16 Plus 512GB:16,000ポイント iPhone 16 Pro 128GB:28,000ポイント iPhone 16 Pro 256GB:27,000ポイント iPhone 16 Pro 512GB:15,000ポイント iPhone 16 Pro 1TB:15,000ポイント iPhone 16 Pro Max 256GB:27,000ポイント iPhone 16 Pro Max 512GB:15,000ポイント iPhone 16 Pro Max 1TB:15,000ポイント 新しい電話番号での新規契約「5G WELCOME割」dポイント(期間・用途限定)付与(※契約者が22歳以下が条件) iPhone 16 128GB:5,000ポイント iPhone 16 256GB:5,000ポイント iPhone 16 512GB:5,000ポイント iPhone 16 Pro 128GB:5,000ポイント