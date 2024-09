偉大な選手からのメッセージ

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは、9月20日に投稿を更新。偉大な選手からの「特別なメッセージ」を公開し、反響を呼んでいます。同アカウントは「ショーン・グリーンからの特別なメッセージ」と英語でつづり、動画を1本載せています。「Shohei, congrats on becoming the new Dodgers single-season home run record holder. And more importantly, congrats on surpassing 50/50. What an absoluterly amazing accomplishment. You're the greatest player who's ever lived and I'm honored to be mentioned in the same sentence as you, at least for this week. Keep it going, buddy.

史上初の快挙!

翔平、ドジャースのシングルシーズンホームラン新記録達成、おめでとう。そしてもっと重要なのは、50/50を超えたことだ。なんて素晴らしい偉業なんだ。あなたはこれまで生きてきた中で最も偉大な選手であり、少なくとも今週は、あなたと同じ文章で言及されることを光栄に思う。 その調子だ、相棒」と元プロ野球選手のショーン・グリーン氏が話している動画です。グリーン氏は49本という、ドジャースの年間最多本塁打記録を保持していた人です。コメントでは「喜ばしいメッセージですね」「偉大な先輩からのお褒めの言葉ありがたい」と日本からの声のほか、「ショーン・グリーン! 子供の頃に好きだった選手。 父が私と兄弟をドジャーの試合に連れて行った時に初めて見た選手」「ショーン・グリーンはこれほど上品」「私が尊敬した最初のアスリート! ショーン・グリーン大好き!」と、海外からの声も多数上がりました。日本時間同日の試合で、メジャーリーグで史上初の50本塁打&50盗塁に加え、51本塁打&51盗塁も達成した大谷選手。さらに、同試合では6打数6安打、自己最多10打点を挙げ、多くのファンを震撼(しんかん)させました。(文:橋酒 瑛麗瑠)