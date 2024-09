【MLB】マーリンズ 4−20 ドジャース(9月18日・日本時間19日/マイアミ)

勝てばポストシーズン進出が決まる試合で、ドジャースの大谷翔平投手が自身初の6安打、3打席連続ホームラン、10打点を記録し、メジャー史上初となる「51-51」を達成する驚異的な活躍を見せた。

【映像】実況も愕然!画面から見切れる51号特大弾

3本目のアーチがライトスタンド上段に突き刺さった瞬間、現地実況は「Greatest day in baseball history!」(ベースボールの歴史で最も偉大な日だ)と絶叫。しばしの沈黙のあと「大谷は人間じゃない」とつぶやいた。

この日も「1番・DH」でスタメン出場した大谷は、第1打席であと少しでスタンドインかというフェンス直撃のツーベースを打って出塁すると、すかさず三盗を決め今季の盗塁数を50の大台に乗せた。続く第2打席は2死一、二塁の場面でライト前タイムリー。ここでも盗塁を決め51盗塁とすると、第3打席では死一、三塁のチャンスに左中間へ2点タイムリーツーベースを放った。

ここからさらに大谷は誰もが想像しなかった活躍を見せる。第4打席、ランナー二塁からライトへ完璧な49号2ラン。これで51盗塁とあわせ「49-49」をクリアすると、第5打席でも三塁に走者を置いて2打席連続の2ラン。日本選手初の50号で「50-50」をクリアした。

5打数5安打2本塁打7打点という圧巻の数字で終わるかと思われた9回、大差がついたため登板したマーリンズのブルーハン内野手が死球とヒットでランナーを2人出したため大谷に6打席目が回ってきた。ここで大谷は3球目をフルスイングすると、打球速度113.6マイル(約182.8キロ)で描かれた放物線はライトスタンドのアッパーデッキへ。3打席連続となる51号3ランで「51-51」に到達した。飛距離440フィート(約134.1メートル)の特大弾だった。

これには現地実況も「Oh my gosh! Greatest day in baseball history!」(なんてことだ。ベースボールの歴史で最も偉大な日だ)と絶叫。そして大谷がダイヤモンドを一周するのを見ながら絶句してしまう。その後ホームを踏む大谷を見ながら「This is not real life」(これは現実ではない)「He is not human」(大谷は人間じゃない)と絞り出すように口にした。

メモリアルな試合を自身のキャリアでも最高の試合にしてしまった大谷に、この実況と同じ感想を抱いた人は多いに違いない。

(ABEMA『SPORTSチャンネル』)