◇ナ・リーグ ドジャース20−4マーリンズ(2024年9月19日 マイアミ)

ドジャースの大谷翔平投手(30)が19日(日本時間20日)、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れでメジャー史上初となる50本塁打&50盗塁の「50−50」をクリアし、「51−51」を達成。チームも大勝で12年連続プレーオフ進出を決めた。

大谷の前人未到の大偉業には、競技の枠を越えて米スポーツ界のスター選手も反応した。

バスケットボールNBAのスーパースター、レブロン・ジェームズは自身のX(旧ツイッター)で、大谷の51号の動画を引用し「THIS GUY IS UNREAL!!!!WOWZERS」(こいつは非現実的だぜ!!!!すげえ)と投稿。また、NBAで22―23年にシーズンMVPを獲得したジョエル・エンビードも自身のXに「Yup Ohtani is the GOAT」(大谷は史上最高の選手だ)とつづった。