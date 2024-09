18日、ブラジルの元祖怪物FWロナウドが48歳の誕生日を迎えた。それを記念し、UEFAチャンピオンズリーグ公式アカウントではロナウドがCLの舞台で魅せた数々の名シーンを振り返っている。



意外に思えるが、インテルやレアル・マドリードで活躍してきたロナウドはCLを制した経験がない。それでも魅せてきたプレイの数々は圧巻で、ドリブルからフィニッシュまで異次元だ。



最近はブラジル代表が南米予選でも苦戦を強いられるなど、暗黒期ではないかと思わせるほどセレソンの評価が落ちている。今のブラジルには絶対的なセンターフォワードが不在で、この映像を見たブラジルのファンは昔のことが懐かしく思えるかもしれない。



ロナウド級のストライカーが今後のブラジルサッカー界から出てくることはないかもしれない。今回紹介された映像を見れば、そう思う人がほとんどではないだろうか。





"He had all the skills needed to be the best ever. He was like an alien because of what he could do on the pitch."



O Fenômeno. Il Fenomeno. Simply a phenomenon.



Happy birthday, @Ronaldo! #HBD | #UCL pic.twitter.com/eVx2X9ch25