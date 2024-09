講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2024年11月号では、10月1日にスタートする東京ディズニーリゾートの“ディズニー・ハロウィーン2024”の情報を大特集!

付録として「ディズニーヴィランズ」のクリアファイルと「ダッフィー&フレンズ」のフォトブックが付いてくるほか、3号連続パークチケット&グッズプレゼント情報も掲載されています☆

講談社「ディズニーファン」2024年11月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年9月25日(水)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

月刊「ディズニーファン」の2024年11月号では、いよいよ10月1日から始まる東京ディズニーリゾートの”ディズニー・ハロウィーン2024”を大特集!

テーマを一新した東京ディズニーランドの妖しくも魅力的な”ディズニー・ハロウィーン2024”。

”ゆかいでにぎやかなハロウィーン”と“ちょっぴり怖い妖しげなハロウィーン”の両方を楽しめる東京ディズニーシー、両パークの見どころをたっぷり紹介しています。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

また、2大特別企画として、ディズニーファン特製「ディズニーヴィランズ クリアファイル」を封入。

過去に「ディズニーファン」の表紙を飾った「ディズニーヴィランズ」のイラストを使った、B5より少し小さいサイズのクリアファイルが付いています。

さらにスペシャルブック・イン・ブックとして「ダッフィー&フレンズ フォトブック」も。

「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」の発売を記念して、「ダッフィー」と「リーナ・ベル」を中心に、「ダッフィー&フレンズ」の姿が楽しめるフォトブックが制作されました。

「ウェア・スマイルズ・グロウ」など東京ディズニーシー情報満載!講談社「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」 「ウェア・スマイルズ・グロウ」など東京ディズニーシー情報満載!講談社「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」 続きを見る

3号連続の豪華プレゼントは今回が2号目。

10月号、11月号、12月号の応募券3枚1口で、指定の招待日にファンタジースプリングスを満喫できる「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が抽選で3組6名にプレゼントされます。

さらに11月号だけで応募できるパークチケットやハロウィーングッズプレゼント情報も満載です☆

2024年11月号も東京ディズニーリゾートの特集が大充実。

9月20日から東京ディズニーランドでスタートした新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」の速報を写真と共に堪能できます。

マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 続きを見る

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの深掘り企画では、アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」を徹底紹介。

ピーターパンのネバーランドアドベンチャー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」アトラクション ピーターパンのネバーランドアドベンチャー!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」アトラクション 続きを見る

さらに芸術の秋にちなんで、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルで見ることのできる絵画やチェアー、照明、ドレスなどを誌上アートギャラリー風に紹介しています。

夢の世界に思いをはせて素敵な気分を味わうことができる内容です。

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 続きを見る

海外からの最新ディズニー情報も見逃せません。

8月にアメリカで行われたディズニー最大のファンイベント「D23:The Ultimate Disney Fan Event」の現地取材レポートが2号にわたって楽しめます。

新テーマランド、アトラクションを発表!D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント「ホライゾン:ディズニー・エクスペリエンス・ショーケース」 新テーマランド、アトラクションを発表!D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント「ホライゾン:ディズニー・エクスペリエンス・ショーケース」 続きを見る

そして、前回大好評だったディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」が、装いを新たに2024年も開催決定!

そのほかにも、人気の不定期連載「わたしの推しメシ」には、ディズニー映画『モアナと伝説の海』に登場する「マウイ」の日本語版吹き替え声優を務めた尾上松也さんが登場します。

舞台情報では、10月9日に開幕するディズニーミュージカル「ニュージーズ」で主演を務める岩粼大昇さんのスペシャルインタビューを掲載。

全国ツアーが始まった「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」の演奏曲とグッズ情報も楽しめます。

夢のような世界をたっぷりと楽しめる、あらゆるディズニー情報が満載の一冊。

講談社の「ディズニーファン」2024年11月号は、全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

「ウェア・スマイルズ・グロウ」など東京ディズニーシー情報満載!講談社「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」 「ウェア・スマイルズ・グロウ」など東京ディズニーシー情報満載!講談社「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」 続きを見る

トレカ&ポストカード付き!講談社「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2025 ファンタジースプリングスSPECIAL」 トレカ&ポストカード付き!講談社「東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック2025 ファンタジースプリングスSPECIAL」 続きを見る

Ⓒ Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヴィランズのクリアファイルとダッフィー&フレンズフォトブック付き!講談社「ディズニーファン」2024年11月号 appeared first on Dtimes.