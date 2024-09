べルメゾンの冬の人気ファブリックシリーズ「メルトロ」に、新たなグッズやルームウェアがラインナップ。

「ブランケット入りぬいぐるみ」「電子式カイロポーチ」「マフラー」「ガウン」の4種が新しく加わります!

ベルメゾン「メルトロ」シリーズ

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンの冬の人気ファブリックシリーズ「meltoro(メルトロ)」を使った4つの新グッズが登場。

2024年8月19日より販売されている「ライト」版、「リバーシブル」版を含む11種と、新登場の4種をあわせて、2024年の新作は計15種のラインナップとなります☆(キャラクター柄展開商品を除く)

極細マイクロファイバーを使った、冬を暖かく過ごすためのベルメゾンオリジナルのファブリックシリーズ「メルトロ」

カシミヤにもまけない肌触りと温かさが特徴で、寝具カバーや毛布、ラグやルームシューズなど様々なラインナップで展開されています。

2024年9月20日より登場する新グッズは「ブランケット入りぬいぐるみ」「電子式カイロポーチ」「マフラー」「ガウン」です。

これまでの「メルトロ」は寝具やリビングで使えるグッズが中心でしたが、今回は室内だけでなく外出時にも使用できるグッズも展開されます☆

「メルトロ」を「メルトロくん」「ワントロくん」としてキャラクター化し、ペットを撫でて癒されるような感覚で、寒い時期も暖かく過ごせるグッズが登場。

また、2024年8月19日より新たに展開している「ライト版」「リバーシブル版」は、本格的な寒さを感じる前の端境期から使えるラインナップになっています。

冬のあったかファブリックとして人気を博している「メルトロ」に、9月・10月の残暑で冷房が効いた室内の寒さにも対応できるグッズを紹介していきます!

メルトロくんのブランケット入りぬいぐるみ

発売日:2024年9月20日(金)

価格:3,990円(税込)

ベルメゾンのあったかファブリック「メルトロ」を、「メルトロくん」としてキャラクター化。

持ち運びに便利で職場や車中でも使える「メルトロくんのブランケット入りぬいぐるみ」として、新たに登場します☆

「メルトロくん」のぬいぐるみからブランケットが出てきて、ファスナーなどの当たりがない合わせ式になっているのがポイントです。

ワントロカイロポーチ

発売日:2024年9月20日(金)

価格:1,490円(税込)

電子式カイロを入れて持ち歩ける「ワントロカイロポーチ」

「メルトロくん」と同じく、「メルトロ」を小さな動物「ワントロくん」としてキャラクター化しています。

「ワントロくん」のかわいいシッポが、ファスナーの引き手になっているデザインです!

あったかなめらかなマフラー

発売日:2024年9月20日(金)

価格:1,980円(税込)

カラー:2色展開(チャコール、アイボリー)

家の中だけでなくちょっとした外出でも使える「あったかなめらかなマフラー」

ふわふわで温かい「メルトロ」を使った、なめらかなマフラーは穴に通して固定できます。

あったかなめらかなロングガウン

発売日:2024年9月20日(金)

価格:5,990円(税込)

「メルトロ」を使った、人気のガウンからロング丈タイプが登場。

袖口にゴムが入っており、たくし上げられるので、家事をするときも便利です☆

「メルトロ」ライト版(シリーズ名:もっちりやわらか)



発売日:2024年8月19日(月)

従来の「メルトロ」より、短い毛足のパフ生地を使用した、秋口や春先など季節の変わり目に最適なシリーズです☆

化粧道具のパフのような風合いで、程よい温かさと、もっちりやわらかい肌触りが特徴。

従来よりも軽量で、取り扱いもしやすいところもポイントです!

もっちりやわらかな枕カバー・1枚

価格:990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

「メルトロ」ライト版を使った「もっちりやわらかな枕カバー」

使いやすい3色展開で、季節の変わり目にも心地よく使えます。

もっちりやわらかな掛け布団カバー

価格:3,990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

もっちり柔らかな風合いがクセになる掛け布団カバー。

秋口や春先は、布団を入れずにカバーだけでも毛布として使えます☆

もっちりやわらかなボックスシーツ

価格:2,990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

伸縮性があり、マットレスに取り付けやすい「もっちりやわらかなボックスシーツ」

掛け布団カバーと一緒に使えば、より温かく快適に過ごせそうです!

もっちりやわらかな敷きパッド

価格:2,990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

敷き布団にもマットレスにも使える「もっちりやわらかな敷きパッド」

ほかの寝具ともコーディネートしやすいカラー展開で、秋口や春先のひんやりするシーズンにも使えます☆

もっちりやわらかな置くだけ敷きパッド

価格:3,490円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

裏面に滑り止めを付け、四隅のゴムバンドで留めないタイプの敷きパッド。

「置くだけ」で簡単に「メルトロ」のもっちりやわらか寝具を使えます!

「メルトロ」リバーシブル版(シリーズ名:リバーシブル)

発売日:2024年8月19日(月)

片面に「ライト版」と同じ短い毛足のパフ生地を使用し、もう片面にしっかり保温できる従来の「メルトロ」素材を使用したリバーシブル版も発売中。

秋口や春先には短い毛足の面を肌に当たる側を使い、本格的な冬の寒さには保温効果の高い従来の「メルトロ」素材側を使う、季節に合わせた使い方で快適に過ごせます☆

あったかなめらかなリバーシブル枕カバー・1枚

価格:990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

表と裏で使い分けできる、リバーシブル仕様の枕カバー。

折り返すだけの形なので、ほとんど枕に対応できます!

あったかなめらかなリバーシブル掛け布団カバー

価格:4,990〜6,990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

サイズ:3サイズ(シングル、セミダブル、ダブル)

季節の変わり目と真冬の寒さの両方に対応できる「あったかなめらかなリバーシブル掛け布団カバー」

カバーの掛け替えに便利なスリットや、スナップボタン式ずれ防止ひもも付いています。

あったかなめらかなリバーシブル敷きパッド

価格:3,990〜5,990円(税込)

カラー:3色展開(アイボリー、ベージュ、チャコール)

サイズ:3サイズ(シングル、セミダブル、ダブル)

四隅のゴムバンドで着脱できる「あったかなめらかなリバーシブル敷きパッド」

敷き布団にもマットレスにも使え、季節に合せて表と裏を使い分け可能です!

あったかなめらかなペットベッド

価格:3,990円(税込)

カラー:2色展開(ベージュ、グレー)

ペットもトリコにする、ワンちゃん・ネコちゃん用の「メルトロ」グッズも登場。

裏面は滑りにくい仕様で、床に置いても安心です。

汚れたら丸洗いでき、清潔に使えます☆

あったかなめらかな包み込まれるルームブーツ

価格:1,980円(税込)

カラー:2色展開(ペールモーブ、グレー)

サイズ:2サイズ(M、L)

メルトロ素材に包まれ、素足で履いてもあたたかい「あったかなめらかな包み込まれるルームブーツ」

足首まですっぽり包み込むブーツ型で、脱ぎ履きしやすい後スリット入りです!

あったかなめらかなそのまま使える吸湿発熱4層掛け布団

価格:7,990円(税込)

カラー:2色展開(アイボリー、ベージュ)

掛け布団の両面にメルトロ生地を使った「あったかなめらかなそのまま使える吸湿発熱4層掛け布団」

カバーも毛布も不要で、冬も温かく使える4層構造です☆

冬の人気ファブリックシリーズに、新しいグッズが登場。

ベルメゾンの「メルトロ」シリーズは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

