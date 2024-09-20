【オールカマー枠順確定】レーベンスティールは3枠4番、ステラヴェローチェは3枠5番
9月22日に中山競馬場で行われる、第70回オールカマー(3歳上・GII・芝2200m)の枠順が20日確定した。前走のエプソムCで重賞2勝目を挙げたレーベンスティールは3枠4番、強敵相手に好走してきたステラヴェローチェは3枠5番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 サリエラ(牝5、戸崎圭太・国枝栄)
2-2 ラーグルフ(牡5、三浦皇成・宗像義忠)
2-3 アウスヴァール(セ6、田辺裕信・昆貢)
3-4 レーベンスティール(牡4、C.ルメール・田中博康)
3-5 ステラヴェローチェ(牡6、横山典弘・須貝尚介)
4-6 アルビージャ(牡6、嶋田純次・手塚貴久)
4-7 ヤマニンサンパ(牡6、A.シュタルケ・斉藤崇史)
5-8 ニシノレヴナント(セ4、大野拓弥・上原博之)
5-9 キラーアビリティ(牡5、団野大成・斉藤崇史)
6-10 フェーングロッテン(セ5、佐々木大輔・宮本博)
6-11 サヴォーナ(牡4、横山武史・中竹和也)
7-12 ロバートソンキー(牡7、伊藤工真・林徹)
7-13 ナイママ(牡8、丹内祐次・武藤善則)
8-14 リカンカブール(牡5、津村明秀・田中克典)
8-15 ミクソロジー(牡5、菅原明良・辻野泰之)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。