9月22日に中山競馬場で行われる、第70回オールカマー(3歳上・GII・芝2200m)の枠順が20日確定した。前走のエプソムCで重賞2勝目を挙げたレーベンスティールは3枠4番、強敵相手に好走してきたステラヴェローチェは3枠5番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 サリエラ(牝5、戸崎圭太・国枝栄)

2-2 ラーグルフ(牡5、三浦皇成・宗像義忠)

2-3 アウスヴァール(セ6、田辺裕信・昆貢)

3-4 レーベンスティール(牡4、C.ルメール・田中博康)

3-5 ステラヴェローチェ(牡6、横山典弘・須貝尚介)

4-6 アルビージャ(牡6、嶋田純次・手塚貴久)

4-7 ヤマニンサンパ(牡6、A.シュタルケ・斉藤崇史)

5-8 ニシノレヴナント(セ4、大野拓弥・上原博之)

5-9 キラーアビリティ(牡5、団野大成・斉藤崇史)

6-10 フェーングロッテン(セ5、佐々木大輔・宮本博)

6-11 サヴォーナ(牡4、横山武史・中竹和也)

7-12 ロバートソンキー(牡7、伊藤工真・林徹)

7-13 ナイママ(牡8、丹内祐次・武藤善則)

8-14 リカンカブール(牡5、津村明秀・田中克典)

8-15 ミクソロジー(牡5、菅原明良・辻野泰之)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。