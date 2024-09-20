PlayStation30周年記念モデルのPS5 ProやPlayStation Portal リモートプレーヤーが登場、懐かしの初代プレステオマージュデザイン
2024年12月3日に誕生から30年を迎えるPlayStationが、30周年記念として「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」を発表しました。コレクションには初代PlayStationのデザインを模したPlayStation 5(PS5) ProやPlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラー、DualSense ワイヤレスコントローラーなどが含まれます。
https://blog.ja.playstation.com/2024/09/20/20240920-ps5/
◆PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
限定仕様のPS5 Pro(2TB SSD搭載およびWi-Fi 7対応)に加え、同じく限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラー、DualSense Edge ワイヤレスコントローラー、DualSense充電スタンド、ディスクドライブ用本体カバー(ディスクドライブは別売り)、限定仕様の縦置きスタンドが同梱されます。
限定仕様のPS5 Proの見た目は以下の通り。
正面から見るとこんな感じ。
この他、特別なコレクターズアイテムとしてPlayStation コントローラ コネクターカバー、PlayStation Shapes(△◯✕□)結束バンド×4、PlayStation ステッカー、PlayStation 限定ポスター(30種類のデザインからひとつ)、PlayStation ペーパークリップの4つも含まれます。
◆PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
限定仕様のPS5 デジタル・エディション本体(1TB SSD搭載)、限定仕様のDualSense ワイヤレスコントローラー、ディスクドライブ用本体カバー(ディスクドライブは別売り)、限定仕様の縦置きスタンド、特別なコレクターズアイテムが同梱されます。
◆PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション
◆DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション
◆DualSense ワイヤレスコントローラー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション
「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」は2024年11月21日(木)発売で、「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」は初代PlayStationの発売日にちなみ、全世界で1万2300台限定での販売が予定されています。さらに、それぞれの本体には異なるシリアルナンバーが刻印されます。
「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」のうち、「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」を除く商品は2024年9月30日10時から日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトで順次予約の受付を開始。「PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」は、PlayStation公式サイト上からソニーアカウントを連携させたユーザーのみ予約の応募が可能となります。
なお、「PlayStation 30周年アニバーサリー コレクション」は、数量限定で販売予定です。