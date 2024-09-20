【Amazonセール】「ペルソナ3 リロード」などセガ/アトラスのゲームSteam版がお買い得価格に！ 9月30日23時59分まで
【Amazon：セガ/アトラス TVゲーム Steamコード】
セール期間：9月20日10時～9月30日23時59分
セール期間：9月20日10時～9月30日23時59分
[Steam] ペルソナ3 リロード|オンラインコード版
Amazonにて販売中のセガ/アトラスのTVゲームSteam用コードがセール価格となっている。期間は9月30日23時59分まで。
今回セール価格で販売されているのは、「ペルソナ3 リロード」（30%OFF）や「初音ミク Project DIVA MEGA39's+」（60%OFF）、「世界樹の迷宮 HD REMASTER」（50%OFF）などのSteam用コード。期間中は通常よりもお買い得価格で購入できる。
なお、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
□Amazon TVゲームセールのページ【セール対象品（一部）】
[Steam] 初音ミク Project DIVA MEGA39's+ |オンラインコード版
[Steam] 世界樹の迷宮 HD REMASTER|オンラインコード版
[Steam] ソウルハッカーズ2|オンラインコード版