【Amazon：セガ/アトラス TVゲーム Steamコード】セール期間：9月20日10時～9月30日23時59分

[Steam] ペルソナ3 リロード|オンラインコード版

Amazonにて販売中のセガ/アトラスのTVゲームSteam用コードがセール価格となっている。期間は9月30日23時59分まで。

今回セール価格で販売されているのは、「ペルソナ3 リロード」（30%OFF）や「初音ミク Project DIVA MEGA39's+」（60%OFF）、「世界樹の迷宮 HD REMASTER」（50%OFF）などのSteam用コード。期間中は通常よりもお買い得価格で購入できる。

なお、購入の際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□Amazon TVゲームセールのページ

【セール対象品（一部）】

[Steam] 初音ミク Project DIVA MEGA39's+ |オンラインコード版

[Steam] 世界樹の迷宮 HD REMASTER|オンラインコード版

[Steam] ソウルハッカーズ2|オンラインコード版