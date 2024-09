話題の新店7軒をまとめて紹介！ 百名店の日本料理店が手掛けるかき氷専門店から、渋谷にオープンした京都の名店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. くろぎ甘味研究所(東京・大門)

2024年9月、都営地下鉄大門駅A6出口から徒歩約3分のところに、かき氷の専門店「くろぎ甘味研究所」がオープンしました。目と鼻の先にある本店の日本料理「くろぎ」は「食べログ 日本料理 TOKYO 百名店」選出、「The Tabelog Award」を7回受賞する日本料理の名店です。

くろぎ甘味研究所 出典:カフェモカ男さん

2. SUBA VS(東京・渋谷)

今年の「食べログ そば WEST 百名店」に選ばれ、看板のない人気店として有名な京都の立ち食いそば店「SUBA」と、ワインショップの「VIRTUS」が融合した新店舗「SUBA VS」が2024年9月、渋谷にオープンしました。

SUBA VS 出典:ゆっきょしさん

3. dacō? 駒沢(東京・駒沢)

2024年9月「dacō?(ダコー?)」がオープンしました。福岡発の大人気ベーカリー「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」のアナザーブランド「dacō」と、行列が絶えない人気生ドーナツ専門店「I’m donut?」の2つを融合させた新ブランドの誕生です。

dacō? 駒沢 出典:す〜( ◠‿◠ )さん

4. とんかつ じゅんちゃん(東京・青山)

2024年9月、東京・青山にある「THE AOYAMA GRAND HOTEL」の4階に、ランチ限定営業のとんかつ専門店「とんかつ じゅんちゃん」がオープン。東京・大門にある割烹「くろぎ」や和菓子店「廚(くりや)くろぎ」を手掛ける黒木純氏が監修しています。

とんかつ じゅんちゃん 写真:お店から

5. 鮨 鈴木(東京・銀座)

2024年8月、銀座の「鮨 鈴木」が同じエリア内で移転し、リニューアルオープンしました。「鮨 鈴木」は「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」選出、「The Tabelog Award 2024」Bronzeを受賞した銀座を代表する寿司店です。

鮨 鈴木 出典:カフェモカ男さん

6. SWAN&LION Cafe&Dining Bar(東京・中目黒)

2024年8月「SWAN&LION Cafe&Dining Bar(スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー)」が中目黒にオープンしました。ミートパイが人気のブリティッシュデリとベーカリーの店「スワン&ライオン」が市ヶ谷から移転、新しい業態でのスタートです。

スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー 写真:お店から

7. PURPLE COFFEE(東京・原宿)

2024年8月、原宿にドーナツ&カフェ「PURPLE COFFEE(パープルコーヒー)」がオープンしました。こだわりのコーヒーと厳選した自然素材で作ったドーナツが楽しめるカフェです。

PURPLE COFFEE 出典:ゆっきょしさん

