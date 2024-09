ベルメゾンが展開する冬の人気ファブリックシリーズ「meltoro(メルトロ)」に、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』デザインが登場!

布団カバー、枕カバー、毛布、敷きパッドとキルトラグの5種が「ベルメゾン ディズニー ファンタジー ショップ」にて販売されています☆

ベルメゾン「メルトロ」ディズニー『くまのプーさん』

発売日:2024年9月20日(金)

販売店舗:ベルメゾン ディズニー ファンタジー ショップ

ベルメゾンより発売されている、冬の人気ファブリックシリーズ「meltoro(メルトロ)」に、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』デザインが登場!

「メルトロ」は、極細マイクロファイバーを使った、冬を暖かく過ごすためのベルメゾンオリジナルのファブリックシリーズです。

カシミヤのようにしっとりなめらかな肌触りと、ふわふわのあたたかさが特徴。

寝具カバーや毛布、ラグやルームシューズなど様々なアイテムを展開し、リピーターも多く、アンケートでの購入者総合満足度90%、商品の累計販売枚数は90万枚を突破しています。

そんな「メルトロ」に、「くまのプーさん」やはちみつがデザインされた5種が登場。

明るめのベージュトーンで、お部屋もふんわりあたたかな印象にしてくれます。

冬を楽しんで過ごすことができる5種の「くまのプーさん」デザインを紹介していきます☆

あったかなめらかな掛け布団カバー「くまのプーさん」

価格:6,990円(税込)〜

サイズ:シングル、ダブル、セミダブル

両面にメルトロ素材を使用したかけ布団カバー。

秋口や春先は布団を入れず一枚使いにするのもおすすめです。

水玉模様や、「くまのプーさん」の様々な表情がデザインされています。

しっとりなめらかな肌触りと、抜群のあたたかさが特徴です。

あったかなめらかな枕カバー2枚セット「くまのプーさん」

価格:2,990円(税込)

サイズ:1サイズ

しっとりなめらかな肌ざわりの枕カバー。

世代を問わず愛用できるデザインとカラーに仕上げられています。

洗い替えに便利な2枚セットです。

あったかなめらかなふんわりわた入りキルトラグ「くまのプーさん」

価格:6,990円(税込)〜

サイズ:3サイズ約130×190cm、約190×190cm、約190×240cm

いろんな表情の「くまのプーさん」とミツバチがデザインされたラグ。

ラグの中には、程よい厚みの中わたが入っています。

わずほおずりしたくなるかわいいデザインと心地よさがポイントです。

あったかなめらかな2枚合わせ毛布「くまのプーさん」

価格:3,990円(税込)〜

サイズ:ハーフ、シングル、ダブル

メルトロ素材を2枚合わせにし、ボリュームもあたたかさもアップした毛布。

ハーフサイズはブランケットとしてもおすすめです。

あったかなめらかな敷きパッド「くまのプーさん」

価格:4,490円(税込)〜

サイズ:シングル、セミダブル、ダブル

キルティングのぽこぽことしたふくらみが特徴の敷きパッド。

程よい厚みで扱いやすく洗濯も簡単です。

四隅にはゴムバンドが付いています。

あたたかみのあるアートとカラーが魅力的な「くまのプーさん」デザインの寝具とラグ。

ディズニー「くまのプーさん」デザインの「メルトロ」シリーズはベルメゾン ディズニー ファンタジー ショップにて販売中です☆

©Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

