動画配信サービス「U-NEXT」で本日(20日)より、HBOオリジナルシリーズ『THE PENGUIN−ザ・ペンギン−』(全8話)の独占配信がスタート。米国と同時配信となり、字幕版に加え、吹替版も配信される。本作は、世界興行収入約8億ドルを記録したマット・リーヴス監督による映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のスピンオフ作品として、コリン・ファレル演じるオズ・コブ(通称「ペンギン」)を主軸にしたストーリー。

ゴッサムの裏社会を牛耳っていたマフィアのボス、カーマイン・ファルコーネの亡きあと、実権を握ろうと画策するオズとファルコーネの娘、ソフィアが登場。特殊メイクによって似ても似つかない“ペンギン”の姿にふんするコリン・ファレルに注目だ。吹替版のオズ役は、映画『THE BATMAN−ザ・バットマン−』に引き続き俳優・金田明夫。今回新たなキャラクターとして登場するカーマイン・ファルコーネの娘、ソフィア役に『ONE PIECE』エジソン役などで知られる白石涼子、オズと行動をともにするビクター・アギラー役を『東京リベンジャーズ』花垣武道役での好演が光る新祐樹が担当する。そのほか、一柳みる、日野聡、広瀬彰勇、宮島岳史、中井和哉などが脇を固める。■金田明夫 (オズ・コブ/ペンギン役)のコメント誰もが知るバットマンのヴィラン、ペンギン!ピカレスクロマンが好きな僕にとって最高なドラマです。しかも演者は今ノリに乗っているコリン・ファレル!記憶に残る素晴らしいペンギンを作ります!皆さんの想像、予想を超えるペンギンワールド炸裂です!どうぞご期待ください!■白石涼子 (ソフィア・ファルコーネ役)のコメント『THE BATMAN−ザ・バットマン−』のスピンオフということでとてもワクワクしています!まだまだ収録が始まったばかりで緊張していますが頑張ります。今回出演するにあたりいろいろ調べていたら、今までの全作を網羅したくなりました。実は吹替収録時はモノクロの映像なので、綺麗な映像で観られるのが楽しみです!米国と同時で独占配信とのことですので、ぜひ、バットマンとは違う視点から楽しんでいただけたらなと思います!■新祐樹(ビクター・アギラー役)のコメントバットマンのスピンオフ作品ということで、小さい頃から知っているバットマンの作品に携われてうれしく思います。バットマンの世界観を大事にし、役者さんの魅力的なお芝居をなるべく忠実に再現できるよう力を尽くしたいと思います。個人的には殺伐とした空気の中ですが、吹き替えるキャラクターの魅力やユーモアをしっかりと引き出して演じたいと思います。楽しんで演じますのでそう言ったところに注目していただけると幸いです。バットマンの世界で素敵なキャラクターを吹き替え演じられることをとてもうれしく思います。皆様に吹き替えもより魅力的に観ていただけるよう頑張ります。さまざまな人間模様が描かれると思いますので、一人ひとりに注目し、バットマンの世界を楽しんで観ていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします!■新たな独占パートナーシップ契約を締結なお、U-NEXTは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)と新たな独占パートナーシップ契約を締結。これにより、9月25日午後2時(予定)より、65の国と地域でサービスを展開する動画配信サービス「Max」ブランドがU-NEXTに登場。月額プラン会員であれば、「HBO」「MAXオリジナル」「ハリー・ポッター」「DC」「ワーナー・ブラザース」「カートゥーン ネットワーク」「ディスカバリーチャンネル」「アニマルプラネット」という日本での人気・知名度が高い8ブランドを、追加料金なく、すべて見放題で視聴できる。『THE PENGUIN−ザ・ペンギン−』 は契約発表後の第1弾作品で、本国アメリカと同時に日本初・独占配信となった。(C)2024 WBEI. MAX and related elements are property of HBO, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.