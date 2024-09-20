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気象台は、午前9時22分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を高畠町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を川西町に発表しました。さらに洪水警報を飯豊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・高畠町に発表

置賜では、20日夕方まで土砂災害に警戒してください。置賜、庄内、最上では、20日昼前まで低い土地の浸水に、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■酒田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■新庄市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■長井市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南陽市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■最上町
□大雨警報
・浸水
　20日昼前に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■高畠町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■川西町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■小国町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■飯豊町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒

■庄内町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒