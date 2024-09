の実写ドラマ版「ONE PIECE」より、シーズン2の舞台裏を紹介する映像が公開された。現時点で見せられない衣装にはモザイクがかかっているが、背景をよく見てみると、原作読者には見覚えのある衣装がちらりと写り込んでいる。

新映像は、バギー役のジェフ・ワードが、シーズン2の製作に携わる部門や新たなセットを案内するもの。衣装部門では、コスチュームデザイナーがシーズン2のルフィやバギーの衣装を紹介し、公開NGな衣装にはモザイクがかけられている。しかし映像0:36辺り、ワードの背後を目を凝らして見てみると、白のロングコートと白のカウボーイ・ハットが確認できる。これはまさしくシーズン2で初登場するキャラクター、ニコ・ロビンの衣装だろう。

Jeff Ward is pulling back the curtain to this circus! The clown prince himself is here to give you a sneak peek behind the scenes of One Piece Season 2.