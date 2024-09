Appleは9月16日(米国時間)、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV、Apple Vision Pro、Xcodeなど複数の製品に複数の脆弱性が存在するとし、アップデートの配信を開始した。修正対象となっている脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。About the security content of iOS 18 and iPadOS 18 - Apple Support

About the security content of iOS 17.7 and iPadOS 17.7 - Apple SupportAbout the security content of macOS Sequoia 15 - Apple SupportAbout the security content of macOS Sonoma 14.7 - Apple SupportAbout the security content of macOS Ventura 13.7 - Apple SupportAbout the security content of Safari 18 - Apple SupportAbout the security content of watchOS 11 - Apple SupportAbout the security content of tvOS 18 - Apple SupportAbout the security content of visionOS 2 - Apple SupportAbout the security content of Xcode 16 - Apple SupportAbout the security content of iOS 18 and iPadOS 18 - Apple Support○セキュリティアップデートの対象製品セキュリティアップデートの対象となっている製品は次のとおり。iPhone XSおよびこれ以降のモデルiPad Pro 13-inchiPad Pro 12.9-inch第3世代およびこれ以降のモデルiPad Pro 11-inch第1世代およびこれ以降のモデルiPad Pro 10.5-inchiPad第6世代およびこれ以降のモデルiPad Air第3世代およびこれ以降のモデルiPad mini第5世代およびこれ以降のモデルMac Studio 2022およびこれ以降のモデルMac Pro 2019およびこれ以降のモデルMac Mini 2018およびこれ以降のモデルMacBook Air 2020およびこれ以降のモデルMacBook Pro 2018およびこれ以降のモデルiMac 2019およびこれ以降のモデルiMac Pro 2017およびこれ以降のモデルmacOS SonomamacOS VenturaApple Watch Series 6およびこれ以降のモデルApple TV HD and Apple TV 4KのすべてのモデルApple Vision Pro○更新情報セキュリティアップデート適用後のオペレーティングシステムおよびバージョンは次のとおり。iOS 18iOS 17.7iPadOS 18iPadOS 17.7macOS Sequoia 15macOS Sonoma 14.7macOS Ventura 13.7watchOS 11tvOS 18visionOS 2Xcode 16Safari 18今回のセキュリティアップデートには合計96件の脆弱性に対する修正が含まれ、すべてのユーザーに推奨されている。日本はiPhoneを含むAppleプロダクトのシェアが高く多くのユーザーがこれら脆弱性の影響を受ける可能性がある。該当する製品を使用している場合は、速やかにアップデートを適用することが望まれる。