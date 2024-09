タウンマネジメント機能搭載！Pathea Games『My Time at Evershine』

Pathea Gamesは、『My Time』シリーズの最新作『My Time at Evershine』を発表しました。

Pathea Games『My Time at Evershine』

Pathea Gamesは、『My Time』シリーズの最新作『My Time at Evershine』を発表。

前作『My Time at Sandrock』および『My Time At Portia』の圧倒的な成功を基盤に、この新しい章はライフシミュレーションジャンルに革新をもたらし、再定義します。

数百万本の販売実績を持つ『My Time』シリーズは、プレイヤーが愛したすべてを活かしつつ、新たな驚異的なアートディレクション、刷新されたゲームメカニクス、ロマンス可能な多様なキャラクター、40時間以上の探索に満ちた物語、そしてシリーズ初のタウンマネジメント機能を搭載して、さらに拡張されます。

『My Time at Portia』や『My Time at Sandrock』では、プレイヤーは町の建築士として、町を維持するために不可欠な仕事をこなす役割を担いました。

しかし、『My Time at Evershine』では、プレイヤーの役割は一新され、建築士から町の「総督」に昇格します。

総督として、最初は簡素なキャンプファイヤーしかありませんが、あなたのビジョンとリーダーシップが町全体の発展と市民の生活を推進します。

他のキャラクターが日常的なタスクを処理することで、総督としてのあなたの役割はよりリラックスしたものとなり、町の未来を形作り、潜む危険に立ち向かう自由が与えられます。

Patheaは、誰もがすぐに歓迎され、居心地の良さを感じられる体験を作り出そうとしていますが、このビジョンを実現するためには、Kickstarterを通じたファンの支援が必要です。

次の続編で約束されている特徴は以下の通りです

●全く新しいストーリードリブンキャンペーン

自由都市連盟の辺境にある新しい定住地の総督となり、強大なDuvos帝国に立ち向かいます。

定住者を募り、インフラを整備し、荒野を開拓して、連盟のために理想的な新たな拠点を作り上げてください。

今回の続編では、より明確な敵役が登場し、これまで以上に冒険と興奮が加わります。

●新たなアートディレクション

『My Time At Evershine』はシリーズで最も美しく、リアルなゲームです。

環境はより広大で多様性があり、キャラクターもよりリアルになり、アニメーションはモーションキャプチャー技術を使って、より信じられる世界を創り出します。

●マルチプレイヤー協力プレイ

『My Time』シリーズでは初めて、キャンペーンをソロプレイだけでなく、最大4人での協力プレイが可能です。

家族や友達と一緒に楽しむのに最適です。

ホストはメインストーリーの進行を管理し、全てのプレイヤーが資源とお金を共有することで、冒険を一緒に進められます。

●社会を構築する

この野心的な続編では、プレイヤーは全能の総督として新しい施設を建設したり、探索したりするだけでなく、招集可能なNPCチームを指揮することができます。

NPCは建設や資源収集などの日常的なタスクを処理し、総督はより重要な意思決定に集中することができます。

●深い人間関係

『My Time At Sandrock』や『My Time At Portia』でも社会的なプレイが重要でしたが、『My Time At Evershine』ではさらにそのシステムが拡張されます。

プレイヤーは最大3人のキャラクターを仲間にして日常的なタスクをこなすか、北方エウファラでの命令を遂行させることができます。

Patheaはキャンペーンで8〜10人のロマンス可能なキャラクターを予定しており、それ以外にも多数のキャラクターがゲーム全体に散らばっています。

ロマンス可能なキャラクターはメインストーリーに深く統合され、プレイヤーは前作よりも早い段階で関係を発展させる機会が与えられます。

●新たなフロンティアを開拓する

『My Time at Sandrock』の出来事から3年後、Duvos帝国がオルズ遺跡を占領し、北方エウファラ地域で自由都市連盟との緊張が高まっています。

このため、連盟は北方開発計画を開始し、定住者をこの地域に送り込み、新しい都市国家を設立して防衛を強化しようとしています。

Evershineはこの地域の6つの主要な新しい定住地の一つであり、現在進行中の対立で重要な役割を果たします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post タウンマネジメント機能搭載!Pathea Games『My Time at Evershine』 appeared first on Dtimes.