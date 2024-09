保湿成分たっぷりの弾力泡！ハーバー研究所『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』

ハーバー研究所は、2024年11月19日(火)より、濃密泡でしっとりなめらか肌に洗い上げる『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』

商品名 : うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)

容量・価格: 400mL 2,310円(税込)

『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』は押すだけでキメ細かく、もっちりとした濃密な泡が出てくるポンプタイプ。

弾力のある泡がクッションの役割を果たし、肌に負担をかけずに、汚れをやさしく浮かして落とします。

潤いを与えて守る、W潤いキープ処方(発酵ローズハチミツ※1、吸着保湿アミノ酸※2、リペアセラミド※3、スクワラン)で、しっとりなめらかな肌に洗い上げます。

天然精油のラベンダー油が香る、いやしのバスタイムに。

<商品特長>

◎キメ細かくもっちりとした泡が、押すだけで作れるので、手のひら洗いも簡単に出来ます。

◎弾力のある泡で洗うことで、摩擦を軽減し、肌に負担をかけずに、汚れをやさしくすっきり落とします。

◎発酵ローズハチミツ※1、吸着保湿アミノ酸※2、リペアセラミド※3、スクワランなどの保湿成分を配合。

潤いを与えて守る、W潤いキープ処方で、洗い上がりはしっとりなめらかな肌に。

発酵ローズハチミツ:ハチミツ本来の保湿作用だけでなく、古い角質をケアし、

潤って明るい肌に。

吸着保湿アミノ酸 :肌に吸着して洗い流されにくく、肌に残って潤いキープ。

リペアセラミド :バリア機能を守り、肌の乾燥を防ぎ、潤いを持続。

◎ラベンダーの香りでいやしのバスタイムに。

<使用方法>

1回の使用量の目安は2〜3プッシュです。

肌をぬらし、適量を手に取ってお使いください。

※なくなり次第終了となります。

※1グルコノバクター/ハチミツ発酵液 ※2ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl

※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、フィトスフィンゴシン

