昨年AKB48を卒業した高橋彩香の主演による舞台『終わらない歌を少女はうたう 〜エターナルメロディ〜 2024』が、9月19日より東京・シアター風姿花伝にて上演が始まった。23日まで8公演が行われる。 本作は、SF青春群像劇として人気を博した作品の7年ぶりの再演である。スタジオケーズとアリスインプロジェクトがタッグを組み、AIと人間の共存や宿命をテーマに描く全21名の女性キャストによる3つの物語で

ログインして続きを読む

The post 元AKB48 高橋彩香、初主演舞台『終わらない歌を少女はうたう』開幕 first appeared on GirlsNews.