ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢49¹æ2¥é¥ó¤Ç50-50¤Ë¡È²¦¼ê¡É¡¡¥É·³ºÇÂ¿µÏ¿¥¿¥¤¡Ä4°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤ËÅ¨ÃÏÁûÁ³
2001Ç¯¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬µÏ¿¤·¤¿49ËÜ¤ËÊÂ¤ó¤À
¡ÚMLB¡Û¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê49¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£º£µ¨¡Ö49ËÜÎÝÂÇ¡õ51ÅðÎÝ¡Ê49-51¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£¶õÁ°¤Î¡Ö50-50¡×¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎWBC¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÂçÃ«¤¬¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£6²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÇÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ111.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó179¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥438¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó133.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ36ÅÙ¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´ÖËÜÎÝÂÇ¤È¤ï¤«¤ëÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥ì¥é¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢½éÂ®114.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.4¥¥í¡Ë¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£ÀË¤·¤¯¤â49¹æ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤Ç2ÀïÏ¢Â³ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Å¬»þÂÇ¤Ç¤³¤ÎÆü2¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢3²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£1»î¹ç4°ÂÂÇ¤Ï5·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï°ÊÍèº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£115ÂÇÅÀ¤Ç2005Ç¯¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿116ÂÇÅÀ¤Ë»Ä¤ê1¤ÈÇ÷¤ê¡¢ÅðÎÝ¤Ç¤â¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬2001Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿56ÅðÎÝ¤Ë»Ä¤ê5¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬2°Ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥ª¥º¥Ê¤È11ËÜº¹¡¢ÂÇÅÀ²¦¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¢¥À¥á¥¹¤È6º¹¡£2´§ÆÈÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1»î¹ç¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨13ÅÙÌÜ¡£1900Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï1986Ç¯¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö¡Ö51-54¡×¥Ú¡¼¥¹¡£Ì´¤Î¡Ö50-50¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë