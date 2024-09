東京ディズニーランドは、9月20日(金)から新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」をスタート。それに先駆け9月19日(木)に報道陣向けのプレスプレビューが行われ、全貌が公開された。アベンジャーズなど東京ディズニーリゾート初登場のキャラクターなども登場し、シンデレラ城前は歓声に包まれた。■いざ、無限の彼方へ!今回スタートする「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描くキャッスルプロジェクション。

魔法で光り輝くシンデレラ城に、不思議で色あざやかな雲が現れ、荘厳な雲の上の城が出現。そこへティンカーベルが登場すると、自由に飛び回りながら、ゲストを物語が息づく夢のような場所へと導いていく。オープニングシーンでは、ティンカーベル、ダンボ、ヘラクレス&ペガサス、メリー・ポピンズ、アラジン、ジャスミン、プー、ベイマックスが登場。流れ星のようなパイロも打ち上がり、ゲストは上を見上げながら笑顔になっていく。最初のシーンは『ヘラクレス』。楽曲「Go the Distance」に乗せて、天界に戻るべく「真のヒーロー」になろうと奮闘するヘラクレスの姿が映し出された。次に登場したのは、昨年11月に公開されたばかりの『ウィッシュ』。楽曲「ウィッシュ〜この願い〜」の<空の星が呼ぶ方に進もう自分を信じて>という本ショーにピッタリな歌詞が、ゲストを「Reach for the Stars」の世界へ没入させていく。続く『メリダとおそろしの森』ではメリダが弓矢を放つとパイロがくるりんと光るステキな演出が。そして『あの夏のルカ』『ラーヤと龍の王国』『ミラベルと魔法だらけの家』と東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場の作品が連続して登場する。そこから雰囲気が一変し、シンデレラ城がサーカス小屋に豹変。『ダンボ』パートでは炎の演出もあり、一気ににぎやかになった。ダンボが空を飛んだと思えば、『カールじいさんの空飛ぶ家』のシーンになり、次は『アラジン』からアラジン&ジャスミンが魔法のじゅうたんに乗って登場。そこからプリンセスとプリンスたちによる、ステキな愛の時間に。ここでは『プリンセスと魔法のキス』のティアナとナヴィーン王子が、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初登場を果たした。同じく初登場の『ウォーリー』のウォーリー&イヴも現れ、うっとりとする愛の物語がつむがれる。次はいよいよお待ちかねのマーベル作品タイム! 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』のロケット&グルートの「押すなよ」シーンから幕を開け、「フューリー長官、いよいよです」というエージェント・フィル・コールソンの声を合図に、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ワスプ、アントマン、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベルがアッセンブルする。炎の演出もたっぷりで、カッコよさ全開。アベンジャーズにふさわしい、東京ディズニーリゾートデビューとなった。ちなみに2025年1月15日(水)からは期間限定プログラム 「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」も実施予定で、マーベル作品の今後のパーク展開にも期待がかかる。本ショーのトリをかざる作品は『ベイマックス』。アベンジャーズから、マーベル・コミックのアメコミ作品『ビッグ・ヒーロー・シックス』が原案となった本作に続いていく流れが粋だ。いよいよ訪れたフィナーレでは、これまで登場したキャラクターたちが、続々と再登場。今年8月に公開されたばかりの『インサイド・ヘッド2』の新たな感情たちもふんわりと現れ、会場からは驚きの声が上がった。ショーの最後には「次はあなたの番だ」「心を開いて夢を羽ばたかせ、きっと輝く未来を手にできる」「自分を信じて、星に手を伸ばしてごらん」とゲストの背中を押すアナウンスも。「Reach for the Stars」で映し出される新旧のディズニー作品から受け取った夢を追い求める力は、きっとゲストの明日につながっていくことだろう。【「Reach for the Stars」】スタート日:9月20日(金)