【日本】
日銀政策金利（9月）時刻未定
予想　0.25%　前回　0.25%（日銀政策金利)

消費者物価指数（8月）08:30
予想　3.1%　前回　2.8%（前年比)
予想　2.8%　前回　2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（9月）08:01
予想　N/A　前回　-13.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（8月）15:00
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　1.3%　前回　1.4%（前年比)　
予想　0.4%　前回　0.7%（除自動車燃料・前月比)
予想　1.1%　前回　1.4%（除自動車燃料・前年比)

公共部門ネット負債（8月）15:00
予想　12.0億ポンド　前回　22.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（9月）10:00
予想　3.35%　前回　3.35%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)
予想　3.85%　前回　3.85%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（8月）15:00
予想　-0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　-1.1%　前回　-0.8%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月）23:00
予想　-13.1　前回　-13.5（ユーロ圏消費者信頼感)

【香港】
経常収支（2024年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　980.8億香港ドル（1009.6億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)　
予想　N/A　前回　-355.1億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（CPI）（8月）17:30
予想　2.6%　前回　2.5%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（7月）21:30
予想　0.5%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.3%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（8月）21:30
予想　-0.1%　前回　0.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　-2.1%　前回　0.7%（原材料価格指数・前月比)

※予定は変更することがあります