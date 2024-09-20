【日本】

日銀政策金利（9月）時刻未定

予想 0.25% 前回 0.25%（日銀政策金利)



消費者物価指数（8月）08:30

予想 3.1% 前回 2.8%（前年比)

予想 2.8% 前回 2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【英国】

GfK消費者信頼感調査（9月）08:01

予想 N/A 前回 -13.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（8月）15:00

予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)

予想 1.3% 前回 1.4%（前年比)

予想 0.4% 前回 0.7%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.1% 前回 1.4%（除自動車燃料・前年比)



公共部門ネット負債（8月）15:00

予想 12.0億ポンド 前回 22.0億ポンド（公共部門ネット負債)



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（9月）10:00

予想 3.35% 前回 3.35%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.85% 前回 3.85%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（8月）15:00

予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 -1.1% 前回 -0.8%（前年比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（9月）23:00

予想 -13.1 前回 -13.5（ユーロ圏消費者信頼感)



【香港】

経常収支（2024年 第2四半期）17:30

予想 N/A 前回 980.8億香港ドル（1009.6億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)

予想 N/A 前回 -355.1億香港ドル（国際収支－総額)



消費者物価指数（CPI）（8月）17:30

予想 2.6% 前回 2.5%（前年比)



【カナダ】

小売売上高（7月）21:30

予想 0.5% 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.3%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（8月）21:30

予想 -0.1% 前回 0.0%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 -2.1% 前回 0.7%（原材料価格指数・前月比)



※予定は変更することがあります

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